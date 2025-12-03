El Govern defiende la necesidad de que Catalunya tenga presupuestos de carbono y objetivos "ambiciosos y vinculantes" de reducción de emisiones

Catalunya busca convertirse en una de las primeras regiones del mundo en tener unos presupuestos de carbono propios. Es decir, una herramienta técnica para calcular cuántas emisiones puede generar el territorio durante los próximos años para cumplir con los compromisos climáticos globales y contribuir a la lucha contra el calentamiento global. La cuestión está ahora en decidir si para lograrlo se seguirán los cálculos y planes del Govern para reducir un 31% las emisiones para 2030 o si por el contrario se apostará por incorporar elementos de la propuesta elaborada por el Comité de Expertos en Cambio Climático (CECC) donde se contempla una reducción del 42% en los próximos cinco años. El Parlament ha celebrado este miércoles un debate monográfico sobre esta cuestión en la que se han presentado ambas posturas, así como la intervención de distintos partidos, para intentar así encontrar un terreno común con el que aterrizar esta propuesta a la realidad. "No hablamos de un documento técnico más sino de una decisión clave sobre el futuro de Catalunya", han defendido al unísono la consellera Silvia Paneque y la investigadora Montserrat Termes.

Técnicamente, Catalunya no estaría obligada a desarrollar presupuestos de carbono ya que, según se establecen los acuerdos climáticos globales, se trata de una obligación que corresponde a los estados y que, en la mayoría de casos, se despliega mediante objetivos generales para limitar emisiones. Pero en 2017, Catalunya apostó por ir un paso más allá, aprobó una ley pionera sobre cambio climático y, en el marco de esta normativa, se comprometió a elaborar un cálculo no solo sobre cuántas emisiones debe reducir sino sobre cuál es el máximo que puede emitir a la atmósfera sin superar la "cuota justa" que le corresponde. Esta herramienta debía presentarse en el año 2020 y aplicarse de forma casi inmediata pero, debido a distintas vicisitudes y problemas presupuestarios, no ha sido hasta ahora, cinco años más tarde, que se ha conseguido presentar de forma oficial dos propuestas de presupuesto de carbono: una elaborada por el mismo Govern y otra elaborada por un grupo externo de investigadores.

Una hoja de ruta clave

Paneque ha comparecido este miércoles para defender la necesidad de aprobar esta herramienta "clave para el futuro de Catalunya". Sobre todo en un contexto en que "la crisis climática ya no es una realidad lejana sino una condición del presente" y que "la ciencia nos obliga a ser honestos y exigentes" sobre cómo abordar este problema. "Ante esta realidad, la política no puede limitarse a gestos simbólicos sin dotarse de instrumentos ambiciosos, mensurables y vinculantes", ha defendido la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, quien también ha defendido que el hecho de disponer de presupuestos de carbono ayudará a "tomar decisiones efectivas" sobre cómo reducir emisiones, llevar a cabo las "transformaciones estructurales" necesarias para hacer frente a la crisis climática y cumplir con los objetivos climáticos globales contemplados, entre otros, en el Acuerdo de París.

Paneque afirma que Catalunya está trabajando en "la eliminación absoluta de las energías sucias" así como en el despliegue masivo de energías renovables

Paneque también ha defendido que Catalunya no necesita "un retoque superficial" sino un cambio "estructural y profundo" en cuestiones como, por ejemplo, el sistema energético, la mobilidad, los procesos industriales, la gestión de residuos, la agricultura, la construcción y rehabilitación de vivienda y la planificación territorial. "Es una transformación que no afecta a la administración, salvo que afecta a las ciudades, a los pueblos, a las empresas, a las entidades científicas de la ciudad", ha afirmado la portavoz del Govern durante su intervención. Entre las medidas más destacadas, Paneque ha afirmado que Catalunya está trabajando en "la eliminación absoluta de las energías sucias" así como en el despliegue masivo de energías renovables. Para ello, el Govern plantea medidas sectoriales en todos los sectores como es el caso del impulso a los vehículos eléctricos y al transporte público.

La propuesta del comité de expertos

La sesión de este miércoles ha arrancado con la intervención de Montserrat Terme Rifé, presidenta del comité de Expertos sobre Cambio Climático (CEE), quien también ha reiterado que los presupuestos de carbono "no son simples números sino una herramienta de responsabilidad" que marcará "el futuro, la competitividad y la vida de las generaciones venideras". Durante su intervención, la académica, afiliada a la Universitat de Barcelona (UB), ha defendido que la propuesta presentada por los expertos, aunque más drástica, incluye cálculos sobre la reducción de emisiones necesaria entre 2030 y 2050 y, por lo general, plantea escenarios muchos más ambiciosos que los de la Generalitat. "Nuestra propuesta no se basa en opiniones, sino en ciencia", ha afirmado Terme, quien ha aprovechado para explicar que sus cálculos se basan en "herramientas validadas" como son las simulaciones de distintos escenarios de transición energética y de impactos climáticos. "Nuestra propuesta es técnicamente viable y socialmente justa", ha explicado.

Entre las medidas más destacadas propuestas por el comité de expertos destaca la eliminación de vuelos de corto alcance en Catalunya, algo que el Govern no incluye en su hoja de ruta

Entre las medidas más destacadas propuestas por el comité de expertos destaca la eliminación de vuelos de corto alcance en Catalunya y el impulso de medidas para fomentar el uso del tren frente al avión. Esta propuesta no se incluye en el plan del Govern, quien en cambio apuesta por reforzar la movilidad eléctrica y el transporte público, así como por trasladar del transporte de mercancías de la carretera al ferrocarril. Durante la intervención de los partidos, han sido varios los que han afeado que, hasta ahora, el Govern no ha abordado cómo ciertas acciones como la ampliación del aeropuerto tendrán un impacto en las emisiones catalanas y en el reparto de los futuros presupuestos de carbono.