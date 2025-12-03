Abuso infantil
Juzgado un técnico por tocamientos a una menor mientras le hacía una radiografía en Sant Feliu de Guíxols
El acusado se enfrenta a cuatro años de prisión por un delito de abuso sexual
La declaración de la víctima se ha utilizado como prueba preconstituida
La Audiencia de Girona ha juzgado a un acusado —que se enfrenta a una posible pena de cuatro años de prisión— por hacer tocamientos a una niña de apenas 12 años. Los hechos sucedieron mientras el técnico le hacía una radiografía en un centro médico de Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà) el 30 de noviembre de 2021. La declaración de la víctima se ha reproducido en el juicio como prueba preconstituida. La menor explica que acudió al centro para someterse a una radiografía bucal pero que, una vez se encontró sola en la sala y sin la presencia de su madre, el técnico le bajó los pantalones y la ropa interior y le tocó el abdomen.
El acusado niega esta versión, alegando que su petición para que la joven se quitara la ropa se debió a una confusión en el tipo de radiografía, pero que enseguida se dio cuenta de su error. "Le hice la radiografía con la ropa puesta", se defiende el acusado.
- Joan Ramon Morante, director del IREC: 'No hay suficiente energía disponible para electrificar el 30% del transporte
- La presión por las notas dispara ya la ansiedad en 2º de bachillerato: 'Quiero acabar la 'sele' y no volver a abrir un libro en mi vida
- Vivir en Can 70, la primera cooperativa sénior en Barcelona: 'No quiero ir a una residencia ni que me cuide mi hija
- La albañilería se queda sin relevo generacional pese al aumento de sueldos: 'Para encontrar un especialista hay que pagarle 2.500 euros
- Sabadell y Terrassa empezarán a multar por las ZBE a partir del lunes 1 de diciembre tras una fase sin sanciones
- España se sitúa entre los países con el profesorado de Infantil mejor cualificado, el 99% con título universitario
- La Policía de Jaén reconstruye con los whatsapps las últimas horas de las jóvenes antes de suicidarse: 'Gracias por ser mi refugio, mi hermana elegida
- Más de 300 subinspectores de los Mossos no acudirán al trabajo este miércoles