Juzgado un técnico por tocamientos a una menor mientras le hacía una radiografía en Sant Feliu de Guíxols

La Audiencia de Girona ha juzgado a un acusado —que se enfrenta a una posible pena de cuatro años de prisión— por hacer tocamientos a una niña de apenas 12 años. Los hechos sucedieron mientras el técnico le hacía una radiografía en un centro médico de Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà) el 30 de noviembre de 2021. La declaración de la víctima se ha reproducido en el juicio como prueba preconstituida. La menor explica que acudió al centro para someterse a una radiografía bucal pero que, una vez se encontró sola en la sala y sin la presencia de su madre, el técnico le bajó los pantalones y la ropa interior y le tocó el abdomen.

El acusado niega esta versión, alegando que su petición para que la joven se quitara la ropa se debió a una confusión en el tipo de radiografía, pero que enseguida se dio cuenta de su error. "Le hice la radiografía con la ropa puesta", se defiende el acusado.