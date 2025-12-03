Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los agentes rurales elevan a 50 los jabalís muertos en el área de Collserola, zona cero de la peste porcina

Los Bomberos se incorporan desde este miércoles a las tareas de desinfección de los caminos de Cerdanyola y Sant Cugat

Peste porcina africana en España, última hora en directo

Zona en cuarentena por la Peste Porcina Africana en Cerdanyola del Vallès, a 1 de diciembre de 2025, en Barcelona, Cataluña (España). El conseller de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Generalitat, Òscar Ordeig, ha informado este domingo de que el Govern ha pedido el despliegue de la unidad de control cinegético de la Unidad Militar de Emergencias (UME) para controlar el brote de peste porcina africana (PPA) en el área de Collserola (Barcelona). 01 DICIEMBRE 2025 Lorena Sopêna / Europa Press 01/12/2025. Lorena Sopêna;

Zona en cuarentena por la Peste Porcina Africana en Cerdanyola del Vallès, a 1 de diciembre de 2025, en Barcelona, Cataluña (España). El conseller de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Generalitat, Òscar Ordeig, ha informado este domingo de que el Govern ha pedido el despliegue de la unidad de control cinegético de la Unidad Militar de Emergencias (UME) para controlar el brote de peste porcina africana (PPA) en el área de Collserola (Barcelona). 01 DICIEMBRE 2025 Lorena Sopêna / Europa Press 01/12/2025. Lorena Sopêna; / Lorena Sopêna / Europa Press

Los Agentes Rurales elevan a 50 el número de jabalís encontrados muertos dentro del radio de afectación de la peste porcina africana en el entorno de Collserola, donde la semana pasada aparecieron los dos primeros ejemplares sin vida. El perímetro se mantiene estable y no se han detectado animales muertos fuera de la zona donde se han desplegado 250 profesionales del cuerpo, las ADF, la Guardia Civil y la UME para localizar animales en el área afectada.

Desde este mismo miércoles se han incorporado al operativo los Bomberos, que se encargan de desinfectar caminos rurales de Cerdanyola y Sant Cugat.

Los esfuerzos se centran en evitar que la PPA se expanda a través del corredor verde hasta el Parque de Sant Llorenç del Munt, motivo por el cual se han utilizado barreras químicas y físicas. Preocupa que algún ejemplar pueda traspasar Matadepera, dado que si eso sucediera, la peste podría afectar a las comarcas de la Catalunya central, donde el sector porcino es muy potente.

