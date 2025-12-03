El Institut Guttmann reúne a 35 personalidades para reivindicar los derechos de las personas con discapacidad

Bajo un suave fondo suave de música en directo, 35 personalidades de la sociedad catalana han puesto voz este miércoles al texto de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas. Ha sido el plato principal del acto 'No pasemos página. Subrayémosla' de la Fundació Institut Guttmann, celebrado este miércoles en la Sala Moragues de El Born - Museu d'Història de Barcelona con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad.

Christian Escribà, durante su intervención. / Jordi Otix

El evento, presentado por la periodista Helena García Melero, lo ha abierto el secretario general de Drets Socials, Raúl Moreno, que ha recordado que el documento de la ONU no es solamente un "instrumento jurídico" sino una "exigencia ética y democrática que nos interpela a todas y todos". El segundo de abordo de la Conselleria de Drets Socials ha aprovechado también para defender el Pacto Nacional por los Derechos de las Personas con Discapacidad que se aprobó el pasado mes de marzo. Moreno ha cerrado su intervención defendiendo que "debemos continuar la lucha y, desde las administraciones, redoblar los esfuerzos" para garantizar la igualdad de derechos de las personas con discapacidad.

Después de Moreno, han desfilado por el atril de la sala Moragues empresarias como Núria Basi, Carlota Pi o Elena de Carandini; periodistas y comunicadores como Antoni Bassas u Òscar Dalmau; el divulgador sobre el Trastorno del Espectro Autista Pau Brunet o el escritor Andy Trias. También han leído alguno de los 33 artículos del convenio el director general de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero; el reconocido doctor Antoni Trilla o el escritor, guionista y precandidato a la alcaldía de los Comuns Bob Pop. Tampoco han faltado personalidades de la cultura como la modelo Judit Mascó, las actrices Llum Barrera, Victòria Pagés, Emma Vilarasau y Carme Elias; los grupos Figa Flawas y Ginestà o los cocineros Christian Escribà y Ada Parellada.

Maria Petit, durante su intervención / Jordi Otix

Todos los invitados han leído un fragmento de la convención en su versión de lectura fácil. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad se firmó por primera vez el 13 de diciembre de 2006 en Nueva York, aunque España no se adhirió al texto hasta el 30 de marzo del año siguiente. Su propósito es recoger y asegurar que se respeten "los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas que tienen una discapacidad", según el artículo 1 del propio documento. El documento recoge desde la "libertad de expresión y de opinión" de las personas con discapacidad, hasta la necesidad de la "recogida de datos y estadísticas" por parte de las administraciones para garantizar el cumplimiento de la convención.

Los derechos solo son reales cuando todo el mundo se compromete a defenderlos Montserrat Bernabeu — Codirectora y directora asistencial del Institu Guttmann

Se han encargado de cerrar el acto las codirectoras del Institut Guttman Montse Caldés y Montserrat Bernabeu. Bernabeu ha reivindicado que "los derechos solo son reales cuando todo el mundo se compromete a defenderlos" y ha pedido que se reconozca a las personas con discapacidad como "protagonistas de su propia vida". Por su parte, Caldés ha cerrado su intervención con una serie de agradecimientos donde ha querido acordarse especialmente de las personas con discapacidad. "Nos recordáis cada día qué significa realmente persistir, reinventarse y avanzar", ha zanjado.