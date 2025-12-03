La increíble historia de cómo la antorcha de Barcelona 92 viajó encendida a Canarias en un avión: "Nos inspiramos en los mineros"

Corría 1992, España bullía con los Juegos Olímpicos de Barcelona y todo el mundo quería ser testigo del hito de albergar la histórica cita. Los organizadores del evento olímpico querían llevar la antorcha encendida a todos los puntos de España, pero para trasladarla a Canarias era un largo trayecto en barco y no quedaban muchos días para que se encendiera el pebetero del Estadi Olímpic Lluís Companys de Montjuïc.

Recorte de prensa donde aparecía la gesta del traslado de la antorcha de Barcelona'92 en avión. / José Luis Roca

"Me llegaron de Operaciones, me lo contaron, y les dije que sí, pero a ver cómo lo hacíamos", rememora Quintero, 85 años, en la sede de Colmenar Viejo (Madrid) de Envera, Asociación de Empleados de Iberia Padres de Personas con Discapacidad, fundada en 1977 y de la que es presidente.

La antorcha olímpica es guardada con cariño en la Asociación Envera, que trabaja por la integración de personas con discapacidad: se enciende en ocasiones especiales

En la sala de trofeos, justo a la entrada de la sede de la asociación, referencia en España en el trabajo de integración, está en un lugar principal la antorcha olímpica, cuyo traslado áreeo todavía es recordado por los que lo vivieron. "Es que en un avión, por seguridad, no se puede llevar nada con llama, nada ardiendo. Hablándolo, a alguien se le ocurrió que podíamos hacer como con las lámparas de los mineros", asegura Quintero, que comenzó con compañeros a hacer pruebas en tierra.

María Ángeles de las Heras e Ignacio Mateos, deportistas de Envera, acompañan a Vicente del Bosque en su presentación como embajador deportivo de Envera / ASOCIACIÓN ENVERA

"Comprobamos que efectivamente la llama se podía mantener encendida y no estaba en ningún momento en contacto con el aire", asegura el excomandante de Iberia, que eligió para pilotar la nave a los pilotos Francisco Javier Saavedra y Serafín Santacruz, ambos experimentados, y que aceptaron "encantados". "También se le comunicó a los pasajeros de los diferentes vuelos y no se puso ningún problema, todo el mundo reaccionó bien".

Así, los días 14 y 15 de julio, el B-727 bautizado como 'Chacolí', un tipo de Boing "muy versátil", realizó el histórico trayecto Madrid-Sevillla-Tenerife para luego hacer la etapa Gran Canaria-Málaga. "Se realizó el vuelo con todas las precauciones para que no hubiera ningún peligro. Llevábamos hasta un extintor", rememora Quintero, que comenzó a volar con apenas 19 años en el Ejército -"íbamos en un Bücker, con un casco y la mitad del cuerpo fuera"- y que ha pilotado a lo largo de su trayectoria otros aviones 'históricos'.

Detalle de la antorcha olímpica de Barcelona'92 que guardan con cariño en la Asociación Envera. / José Luis Roca

Entre ellos uno de los dos que se fletaron para numerosos jefes de Estado de todo el mundo que llegaron a Madrid y luego fueron trasladados a Barcelona para la ceremonia inaugural; o el del papa Juan Pablo II en su visita por España en 1992. De ambos José Antonio guarda los menús especiales servidos a los pasajeros. "En el del Papa, de postre, el menú incluía tarta de Santiago, claro", recuerda esbozando una sonrisa en la boca José Antonio, que guarda el reposacabezas que usó el Santo Padre.

Tras los Juegos Olímpicos, recuerda José Antonio que solicitó al Comité Olímpico Español (COE) la antorcha para tenerla de recuerdo y "nos enviaron tres". Ahora la que guarda Envera se utiliza cada vez que miembros de la asociación participan en eventos deportivos o en el acto de homenaje después de haya ganado alguno una medalla paralímpica [cuentan con varias, así como con cientos de trofeos].

Jose Antonio Quintero, comandante de Iberia y presidente de la Asociación Envera, cuando traslado en avión a Juan Pablo II en su visita a España en 1993. / ENVERA

La llama de Barcelona'92, 33 años después, sigue muy presente en Envera, alumbrando la propia gesta de la fundación, que ya da empleo a más de mil personas con discapacidad. Aparte del centro social de Empleo, cuenta con sedes en Madrid, Colmenar Viejo, Barcelona, Málaga, Tenerife, Gran Canaria y Valladolid, además de disponer de centros asistenciales y residenciales, y tener como una de las señas de identidad sus actividades de ocio, cultura y deporte.