El Gobierno de Aragón pagará 30 euros por jabalí abatido para incentivar la caza ante la peste porcina africana

Primer movimiento legislativo del Gobierno de Aragón ante la peste porcina africana. El Ejecutivo autonómico, en Consejo de Gobierno Extraordinario, ha aprobado este miércoles un decreto ley para incentivar la caza del jabalí en la comunidad, en busca de crear “un tapón o una barrera” con Cataluña para evitar la potencial entrada de la enfermedad en la comunidad. La DGA ha aprobado una medida que otorgará subvenciones a los cotos de caza y también a los centros de recogida de caza.

La nueva normativa complementa la vigilancia activa y pasiva en las comarcas con mayor cantidad de estos animales, una especie cinegética extendida por toda la comunidad autónoma. La DGA también busca ampliar el número de veterinarios implicados en el proceso: ya hay cuatro profesionales dedicadas a reforzar las tareas de bioseguridad contra la peste porcina, pero el Ejecutivo autonómico aspira a contratar “algo más de una docena” en los próximos días.

"La prioridad es evitar que la enfermedad entre en Aragón", ha resumido el consejero de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Javier Rincón, que ha detallado "las medidas específicas" para luchar contra la expansión de la peste porcina africana. El objetivo que se marca la DGA con esta nueva normativa es "reducir de manera notoria, incentivando la caza y priorizando las cinco comarcas limítrofes con Cataluña". Según ha detallado Rincón, esta es "la medida más útil" para evitar que la enfermedad llegue a las explotaciones aragonesas, según lo consultado con los expertos que han colaborado en la redacción y asesoramiento de este decreto.

Rincón ha avanzado que la norma dará "a los titulares del coto 30 euros por jabalí abatido" y "25 euros por jabalí entregado a los centros de recogida de carne de caza". Estos segundos entes deberán realizar las pruebas pertinentes y podrán destinar la carne a su comercialización, como se hace de manera habitual, pero también podrá facilitarle los ejemplares a Sarga para su posterior destrucción. El consejero ha afirmado que el decreto entra en vigor este jueves y que todos los animales cazados a partir de este jueves serán objeto de pago de esta ayuda, que el Gobierno de Aragón sigue ultimando en cómo aplicar.

El responsable de Agricultura y Ganadería ha recordado "las medidas de vigilancia pasiva y activa, y las medidas de bioseguridad" que se implementaron el pasado viernes. También ha destacado "la distancia de seguridad" para cazadores o excursionistas, en caso de ver un jabalí muerto.

Falta por concretar, eso sí, la ampliación del número de veterinarios que participarán en este operativo. "No hay tantos, hay muchos implicados en procesos selectivos o que son interinos, por lo que buscamos diferentes fórmulas", ha explicado Rincón, que ha abierto la puerta a "hablar con empresas de servicios" si el cuerpo público no puede hacerse cargo de esta ampliación. El consejero autonómico ha recordado que ya hay cuatro personas incorporadas al operativo. Rincón ha señalado los datos de las recogidas periódicas que los trabajadores de la DGA hacen habitualmente: "Tenemos analizados muestras de más de 400 animales en la primera mitad del año, el 87% son jabalís y, evidentemente, ninguno ha dado positivo en ninguna enfermedad". El consejero ha defendido que ahora "se va a intesificar este control".

Rincón ha defendido "el tiempo récord" en la respuesta del Gobierno de Aragón, con reuniones con las organizaciones agrarias, empresas y responsables del sector porcino, uno de los puntales de la economía de la comunidad.