La formación dual universitaria avanza en España: la mitad de los campus ya tienen titulaciones que combinan el aprendizaje en aula y empresa

La formación dual universitaria –combinación de estudios en el aula y en la empresa– era hasta hace poco una gran desconocida en los campus. Las titulaciones duales se daban exclusivamente en el sistema universitario vasco y también estaban presentes en algunas facultades, como la Universitat de Lleida y la de Almería. En la actualidad, esta modalidad –que no tiene nada que ver con las prácticas curriculares– sigue en estado embrionario pero va tomando cada vez más fuerza.

La mitad de las facultades cuenta ya con una titulación dual, 12 puntos porcentuales más que en 2024. En solo un año, los grados duales –sobre todo los del ámbito de las ingenierías– han aumentado un 25% al pasar de 72 a 90. En el caso de los másteres, el aumento ha sido de 51 a 66. Así lo constata un informe promovido por la fundación Bertelsmann y la Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Españolas, junto a Mondragon Unibertsitatea y la fundación Conocimiento y Desarrollo (CYD).

Presentado esta mañana en Madrid, el estudio confirma que Catalunya ha reforzado su apuesta por la enseñanza superior dual y se convierte en el tercer territorio con un mayor número de titulaciones duales, solo superada por Euskadi y Andalucía. En 2025 se han sumado la Universitat de Barcelona (UB), la de Girona (UdG), la Politècnica de Catalunya (UPC) y la Oberta de Catalunya (UOC), que no tenían titulaciones duales registradas en el primer informe específico de Bertelsmann, publicado en 2024.

A pesar del aumento significativo y continuado de titulaciones duales, que mejoran la empleabilidad de los estudiantes, no estamos delante de unos estudios generalizados. Solo representa el 1,6% de las titulaciones ofertadas en el sistema universitario español.

"La formación dual se encuentra aún en un estado muy incipiente, con unos procesos de implementación lentos y con una burocratización y rigidez normativa que dificultan su desarrollo" — Antonio Abril, Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Españolas

“Las universidades han tomado conciencia de la necesidad urgente de acercarse más al tejido productivo. Las empresas ven en la formación dual universitaria una herramienta clave para acceder a talento joven y bien formado. Hay datos, aún muy escasos pero indicativos, que demuestran la relación directa con una inserción laboral más temprana”, ha explicado durante la presentación la directora de la fundación Bertelsmann, Carmen Sebrango.

No son prácticas

A diferencia de las prácticas curriculares (que tienen más carácter formativo que laboral) en la Formación Dual Universitaria (FDU) la empresa o entidad colaboradora participa junto a la facultad en la elaboración de parte del plan de estudios. La remuneración es obligatoria y el tiempo que el estudiantado pasa en la empresa formándose es bastante mayor. “La conexión directa de los alumnos con el mundo empresarial hace que estos se encuentren más capacitados para enfrentarse a los desafíos de las transformaciones sociales, tecnológicas y económicas en el mercado laboral”, destaca el informe.

Titulado ‘Radiografía de la Formación Dual Universitaria en España 2025’, el estudio confirma que el número de grados duales ha registrado un aumento del 25% (de 72 a 90) mientras que en los másteres es del 29% (de 51 a 66).

Actualmente, 11 comunidades autónomas ofrecen estudios universitarios duales. Euskadi es, con diferencia, el territorio con un mayor número de titulaciones de este tipo (36 grados y 21 másteres), impulsado sobre todo por la apuesta de Mondragon Unibertsitatea, una de las pioneras en este modelo. Caso único en España, Mondragon no es pública, pero tampoco privada. Es una cooperativa (sus dueños son sus trabajadores) y no tiene ánimo de lucro.

Las universidades andaluzas presentan igualmente un fuerte compromiso con la dualización, con un total de 33 grados y 17 másteres. Entre ellas destaca la Universidad de Almería, campus precursor del modelo. El crecimiento también es notable en Catalunya gracias a la Universitat de Lleida (UdL), pionera del modelo, actualmente implantado en 6 grados y 8 másteres.

Burocracia

“La formación dual se va incorporando a las universidades españolas de manera sólida. Sin embargo, no debemos pasar por alto que se encuentra aún en un estado muy incipiente, con unos procesos de implementación lentos y con una burocratización y rigidez normativa que dificultan su desarrollo”, ha explicado el presidente de la Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Españolas, Antonio Abril. “Confiamos en que el estudio sea de utilidad y ayude a contribuir al desarrollo de una formación dual de calidad en nuestras universidades”, ha apuntado.

La mejora de la empleabilidad es, según el informe, uno de los objetivos y beneficios principales de la FDU, considerada como “una herramienta estratégica” para reducir la brecha entre la formación académica y las necesidades del mercado laboral.

El caso de la Universidad de Almería demuestra que la tasa de inserción laboral de titulados duales es 18 puntos superior a la de los convencionales: 76% frente a 58%, según los datos del curso 2021-22.

Ingeniería

La nueva edición del estudio ratifica que el campo de la ingeniería sigue siendo el más destacado, aglutinando el 51% del total de estudios duales. En cambio, los ámbitos de la arquitectura, construcción, edificación y urbanismo apenas representan el 1% de los estudios. Los autores del informe concluyen que la creación, acreditación y verificación de las titulaciones duales es lenta y burocrática, lo que resta agilidad a la hora de incorporar más. A esto también se suma el “gran desconocimiento” que todavía existe por parte de las universidades sobre el proceso de adaptación de los títulos a la modalidad dual.