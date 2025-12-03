La estudiante de Girona a quien no dejan ser bailarina profesional porque va en silla de ruedas

Nicoleta Estefania Paun —que va en silla de ruedas a causa de una parálisis cerebral de nacimiento— aterrizó en Celrà (Gironès) con 12 años y bailar fue su manera de evadirse y conectar con el nuevo mundo que la rodeaba. Su sueño, desde entonces, fue convertirse en profesora de danza para personas en silla de ruedas. Cuando tuvo la edad de poder escoger qué quería ser de mayor, no dudó y se inscribió en el ciclo formativo de Grado Medio en Técnicas de Danza Urbana, que imparten precisamente en Celrà. Y es que ella, de hecho, es bailarina en silla de ruedas y este año ha ganado el premio Talent Gironès. Pero ni siquiera le dejaron hacer la prueba de acceso. El motivo: su discapacidad.

Y es que, al solicitar la adaptación para poder hacer la prueba (necesitaba el apoyo de alguien que la ayudara a pasar de su silla de ruedas habitual a una manual), el Departament d'Educació i FP, en un informe del Servicio de Ordenación de las Enseñanzas de Régimen Especial que data de junio del año pasado, dictó que "la aspirante, como futura profesional en este ámbito, tendría que poseer las competencias para ejecutar movimientos complejos con todo el cuerpo, competencias que, de acuerdo con lo que se indica en la solicitud, no se pueden garantizar en su caso. En este caso, no se puede prever la adaptación de la prueba y se recomienda desaconsejar a la aspirante realizar estos estudios".

"No me lo podía creer, ni siquiera me vieron bailar, no me dejaron intentarlo porque tenía una discapacidad”. Y añade, dolida: "No me quisieron enseñar ni las instalaciones".

Un nuevo camino

Lejos de tirar la toalla, decidió abrirse otro camino y se matriculó en un ciclo formativo de Administración y Marketing en el instituto de La Bisbal. Pero el intento de encaminar su vida también se vio truncado: "Este año he tenido que dejar los estudios porque me retiraron a la cuidadora, que venía a la hora del patio para ayudarme a ir al baño, y tenía que estar de siete de la mañana a tres del mediodía sin poder ir a hacer un pis porque nadie podía acompañarme. Esto podía causarme problemas de salud".

Desde el centro educativo le propusieron hacer un certificado de profesionalidad "porque son menos horas al día", pero "acababa a las ocho de la tarde y ya no podía volver a casa".

"Nada es inclusivo"

Se mueve en transporte público, otro "déficit del sistema" que la condiciona en su día a día: "Lo tienes que pedir con 24 horas de antelación para que sea adaptado, indicando qué autobús cogerás, pero la vida es imprevisible y puede ser que acabes las clases antes y tengas que quedarte en la parada de brazos cruzados, y tampoco puedes coger el último porque te arriesgas a quedarte tirada si por lo que sea no es adaptado", relata. "Esto dificulta mucho poder encontrar trabajo porque no puedo tener ninguna flexibilidad", lamenta. Aun así, defiende que "la discapacidad no es ni será nunca ningún impedimento para hacer realidad mis sueños".

Con todo, asegura que "el mundo es quien tiene una discapacidad, no nosotros": "Si la discapacidad estuviera normalizada no sufriríamos tantas discriminaciones, la realidad es que tenemos menos derechos que el resto de personas".

Y es que afirma que "todo el mundo se llena la boca hablando de inclusión y, a la hora de la verdad, casi nada es inclusivo". Ahora colabora hasta enero con el proyecto Quetzal de la Fundació SERGI en Celrà, que ofrece acompañamiento, orientación y apoyo a jóvenes de entre 16 y 24 años para volver al sistema educativo o acceder al mundo laboral.