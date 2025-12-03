La Universidad de Barcelona celebra sus 575 años de historia con un escape room gratuito

La Universidad de Barcelona transformará los espacios más emblemáticos del Edificio Histórico en el escenario de un escape room que tendrá como eje temático el conocimiento generado por la comunidad universitaria durante 575 años. La actividad, titulada 'El misterio ancestral de la UB', estará abierta los días 13, 14, 20 y 21 de diciembre, será gratuita y apta para todos los públicos, incluidas familias con niños.

Con esta iniciativa, la UB quiere que la ciudadanía también sienta suyo el aniversario de los 575 años, y el escape room es una propuesta lúdica y familiar que permitirá al público conocer de cerca uno de los espacios más emblemáticos de la UB, así como parte de su historia y de la contribución que hace a la sociedad.

El escape room estará abierto de 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00, y tendrá una duración de entre cuarenta y cinco y sesenta minutos. Será imprescindible realizar reserva previa para poder participar a través de este formulario.

Durante la actividad, los jugadores se enfrentarán a diez pruebas que tendrán lugar en espacios como el vestíbulo, el jardín Ferran Soldevila, la galería del Paraninfo o los claustros de las facultades de Matemáticas e Informática y de Filología y Comunicación. Los participantes se pondrán en la piel de los investigadores de una agencia de fenómenos paranormales que tiene la misión de salvar el conocimiento de la humanidad. Unos alienígenas alertan de que la sabiduría humana corre peligro. La única manera de salvarla será encontrar un antídoto en un templo del conocimiento como es la Universidad de Barcelona.

Esta es la información básica:

Escape room: El misterio ancestral de la UB

Días: Sábados 13 y 20, y domingos 14 y 21 de diciembre.

Horario: De 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00.

Duración aproximada: 45-60 minutos.

Lugar: Edificio Histórico de la Universidad de Barcelona.

Composición de los grupos: Máximo seis personas.

Actividad apta para todos los públicos.

Imprescindible reserva previa a través de este formulario.

Organización de la actividad: Gaudire.