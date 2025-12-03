Más de 1.200 plantas de marihuana decomisadas y dos detenidos en el desmantelamiento de una plantación en una casa en Vallirana

La Policía Nacional, en colaboración con las policías municipales de Vallirana y Cervelló, desmantelaron el 25 de noviembre una vivienda dedicada al cultivo de marihuana en Vallirana (Barcelona), donde se encontraron 1.260 plantas y 8,75 kilos de esta sustancia preparada para la venta. También se localizaron 44.571 euros en efectivo y dos armas eléctricas tipo táser. Durante la entrada y registro en la vivienda, la policía detuvo a dos personas, un hombre y una mujer, como responsables de la plantación. Además, se detectó una conexión ilegal a la corriente eléctrica mediante la manipulación del contador, con un fraude que asciende a 10.234,54 euros.

Los agentes decomisaron también varios aparatos y materiales destinados al cultivo y crecimiento de la marihuana, como ventiladores, extractores, luces y filtros.

La Policía Nacional ha explicado que con esta actuación policial se ha conseguido neutralizar un centro de producción y almacenamiento de marihuana en Cornellà de Llobregat.

La investigación la llevaron a cabo agentes del Grupo I de Policía Judicial de la Comisaría Local de Cornellà. Los detenidos fueron trasladados a dependencias policiales y puestos a disposición de los juzgados de Sant Feliu de Llobregat. La justicia decretó ingreso en prisión para uno de los detenidos, un hombre, y libertad para la mujer, por tener un hijo menor a su cargo.