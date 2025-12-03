Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Narcotráfico

Más de 1.200 plantas de marihuana decomisadas y dos detenidos en el desmantelamiento de una plantación en una casa en Vallirana

Además de las plantas, también se ha encontrado marihuana preparada para la venta y casi 50.000 euros en efectivo

Uno de los arrestados ha ingresado en prisión provisional y la otra, una mujer, ha quedado en libertad

Plantación de marihuana en el interior de una vivienda en Vallirana (Barcelona)

Plantación de marihuana en el interior de una vivienda en Vallirana (Barcelona) / POLICÍA NACIONAL

ACN

ACN

La Policía Nacional, en colaboración con las policías municipales de Vallirana y Cervelló, desmantelaron el 25 de noviembre una vivienda dedicada al cultivo de marihuana en Vallirana (Barcelona), donde se encontraron 1.260 plantas y 8,75 kilos de esta sustancia preparada para la venta. También se localizaron 44.571 euros en efectivo y dos armas eléctricas tipo táser. Durante la entrada y registro en la vivienda, la policía detuvo a dos personas, un hombre y una mujer, como responsables de la plantación. Además, se detectó una conexión ilegal a la corriente eléctrica mediante la manipulación del contador, con un fraude que asciende a 10.234,54 euros.

Los agentes decomisaron también varios aparatos y materiales destinados al cultivo y crecimiento de la marihuana, como ventiladores, extractores, luces y filtros.

La Policía Nacional ha explicado que con esta actuación policial se ha conseguido neutralizar un centro de producción y almacenamiento de marihuana en Cornellà de Llobregat.

Noticias relacionadas y más

La investigación la llevaron a cabo agentes del Grupo I de Policía Judicial de la Comisaría Local de Cornellà. Los detenidos fueron trasladados a dependencias policiales y puestos a disposición de los juzgados de Sant Feliu de Llobregat. La justicia decretó ingreso en prisión para uno de los detenidos, un hombre, y libertad para la mujer, por tener un hijo menor a su cargo.

Los agentes rurales elevan a 50 los jabalís muertos en la zona cero del brote

Casi 2,7 millones de españolas han sufrido violencia física o sexual por parte de su pareja o expareja

Juzgado un técnico por tocamientos a una menor mientras le hacía una radiografía en Sant Feliu de Guíxols

Bomberos voluntarios de Tarragona y el Ebro demandan a la Generalitat exigiendo derechos laborales

¿Es normal que los niños se peleen? Carlos González, pediatra, resuelve la pregunta: "Nuestro hijo no es un monstruo"

Médicos de toda España ultiman una huelga nacional del 9 al 12 de diciembre contra el Estatuto Marco: "La profesión ha dicho basta"

