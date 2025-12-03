Narcotráfico
Más de 1.200 plantas de marihuana decomisadas y dos detenidos en el desmantelamiento de una plantación en una casa en Vallirana
Además de las plantas, también se ha encontrado marihuana preparada para la venta y casi 50.000 euros en efectivo
Uno de los arrestados ha ingresado en prisión provisional y la otra, una mujer, ha quedado en libertad
La Policía Nacional, en colaboración con las policías municipales de Vallirana y Cervelló, desmantelaron el 25 de noviembre una vivienda dedicada al cultivo de marihuana en Vallirana (Barcelona), donde se encontraron 1.260 plantas y 8,75 kilos de esta sustancia preparada para la venta. También se localizaron 44.571 euros en efectivo y dos armas eléctricas tipo táser. Durante la entrada y registro en la vivienda, la policía detuvo a dos personas, un hombre y una mujer, como responsables de la plantación. Además, se detectó una conexión ilegal a la corriente eléctrica mediante la manipulación del contador, con un fraude que asciende a 10.234,54 euros.
Los agentes decomisaron también varios aparatos y materiales destinados al cultivo y crecimiento de la marihuana, como ventiladores, extractores, luces y filtros.
La Policía Nacional ha explicado que con esta actuación policial se ha conseguido neutralizar un centro de producción y almacenamiento de marihuana en Cornellà de Llobregat.
La investigación la llevaron a cabo agentes del Grupo I de Policía Judicial de la Comisaría Local de Cornellà. Los detenidos fueron trasladados a dependencias policiales y puestos a disposición de los juzgados de Sant Feliu de Llobregat. La justicia decretó ingreso en prisión para uno de los detenidos, un hombre, y libertad para la mujer, por tener un hijo menor a su cargo.
- Joan Ramon Morante, director del IREC: 'No hay suficiente energía disponible para electrificar el 30% del transporte
- La presión por las notas dispara ya la ansiedad en 2º de bachillerato: 'Quiero acabar la 'sele' y no volver a abrir un libro en mi vida
- Vivir en Can 70, la primera cooperativa sénior en Barcelona: 'No quiero ir a una residencia ni que me cuide mi hija
- La albañilería se queda sin relevo generacional pese al aumento de sueldos: 'Para encontrar un especialista hay que pagarle 2.500 euros
- Sabadell y Terrassa empezarán a multar por las ZBE a partir del lunes 1 de diciembre tras una fase sin sanciones
- España se sitúa entre los países con el profesorado de Infantil mejor cualificado, el 99% con título universitario
- La Policía de Jaén reconstruye con los whatsapps las últimas horas de las jóvenes antes de suicidarse: 'Gracias por ser mi refugio, mi hermana elegida
- Las 'cosas raras' que el entorno de las niñas muertas en Jaén ve en el caso: de los 'mensajes bien escritos' a 'un árbol muy alto