Los cazadores se activan para contener la peste porcina pero piden ayuda para recoger los ejemplares

La detección de la peste porcina africana ha situado al colectivo de cazadores en primera línea de la respuesta contra la enfermedad. Eduard Melero, miembro de la Agrupación de Sociedades de Cazadores y Pescadores de Catalunya (AGRUPCAT), asegura que han ofrecido una “predisposición absoluta” al Govern para poder realizar “operaciones quirúrgicas”. Han elaborado una lista de más de 100 cazadores cualificados para actuar en operaciones específicas, como esperas nocturnas con equipos térmicos y visores nocturnos, preparados para intervenir “donde haga falta”. Agrupcat alerta de que se están encontrando con empresas cárnicas que no están haciendo el servicio de recogida del jabalí porque “no les sale a cuenta” y pide ayudas para garantizar su retirada.

Un cazador con la señalización que indica que está siendo golpeado y los jabalíes que fueron cazados el miércoles / Jordi Borràs / ACN

Este martes, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el conseller de Agricultura, Òscar Ordeig, anunciaron que es necesario “intensificar” la caza del jabalí para frenar la propagación de la PPA. Illa advirtió de que “hay demasiados jabalís” y que la situación obliga a actuar “con más determinación”. Los cazadores celebran que el Govern reconozca su función en la contención de la enfermedad, pero insisten en que sin ayudas y sin garantizar la recogida de las piezas, las batidas “no serán eficientes”. Por ello, reclaman apoyo económico, simplificación burocrática y una respuesta coordinada. “Quizá nos toque sacar las castañas del fuego. Pero necesitamos que se nos escuche y que se nos ayude”, admite David Casillas, cazador de la cuadrilla del jabalí de Navàs.

Desde la asociación Agrupcat alertan de que algunas empresas cárnicas no están recogiendo los jabalís abatidos en las batidas porque “no les compensa”. Eduard Melero, de la junta de la asociación, explica que hasta ahora las empresas hacían un circuito más amplio de recogida, pero ahora sucede que “si tienen que hacer un recorrido más corto porque hay zonas donde no se está cazando, no les sale a cuenta”. Por ello, las sociedades de cazadores piden al Govern que pueda aportar algún “incentivo” o que habilite un “servicio de recogida exprés de estos animales abatidos para garantizar la trazabilidad correspondiente”.

Precisamente este miércoles se ha llevado a cabo una batida de jabalí en la zona de Castelladral, en Navàs, en un radio de entre 400 y 500 hectáreas. Dani Pagerols, presidente de la Sociedad de Cazadores Navàs-Gaià, señala que el sector ya estaba en una situación “crítica” antes de la PPA: “Cada vez hay menos cazadores y la gente joven no se implica. Tenemos muchas trabas burocráticas y presiones de animalistas”. Aun así, asegura que el colectivo está “dispuesto a hacer lo que haga falta” y reclama más entendimiento entre la administración, el sector y el mundo rural. “Somos los únicos que podemos gestionar la problemática de la fauna cinegética. Hacemos un bien a agricultores y propietarios, pero necesitamos que nos lo pongan más fácil”, afirma.

Apoyo limitado a los perreros: “Estamos desamparados”

Los perreros también se sienten presionados. David Casillas, de la cuadrilla del jabalí de Navàs, explica que mantener a los perros supone un gasto “enorme”: alimentación, veterinarios y cuidados los 365 días del año. “Estamos muy desamparados”, lamenta. Además, denuncia “presiones” de colectivos ecologistas e incluso robos de perros y sabotajes en los collares GPS. “La verdad es que al final estamos en peligro de extinción”, afirma. También alerta de que algunos propietarios empiezan a poner trabas por miedo a contagios: “Hay propietarios que no quieren que suban perreros de la zona afectada hacia fuera porque temen que se pueda transmitir el virus”.