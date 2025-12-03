"Todo el mundo puede ser el mejor en algo": de seis personas cosiendo patucos a una asociación que da empleo a mil personas con discapacidad

Empezaron apenas seis personas en un local de un bajo que les cedieron en el centro de Madrid. Era el año 1977. Varios padres trabajadores de Iberia con hijos con discapacidad se acababan de constituir como asociación, Envera, impulsados por un pequeño grupo de padres de Barcelona. El objetivo era ofrecerles una atención integral, desde la atención temprana a la inserción laboral y el acompañamiento en edades más avanzadas. En todo el camino de su vida, de ahí el nombre de Envera: "En el camino". Los primeros que empezaron a trabajar cosían patucos en ese local que luego se regalaban a pasajeros business de Iberia.

"Empezamos con pequeños trabajos que nos encargaba Iberia, que pagaba por el servicio. Los patucos se cosían, se tejían y luego se empaquetaban. Vimos desde el principio que podíamos hacer muchas cosas. Nuestro objetivo desde que empezamos era aumentar esto", recuerda José Antonio Quintero, ex comandante de Iberia y presidenta de Envera, cuya hija Adela, la pequeña, tiene discapacidad. A sus 85 años, Quintero se mantiene tan lúcido y activo como siempre. El objetivo era crecer, dice, y vaya si lo hicieron.

José Antonio Quintero, presidente de Envera, saluda a su hija Adela en el centro residencial para personas con grandes necesidades. / JOSÉ LUIS ROCA

Hoy, 48 años después, Envera da trabajo a 1.200 personas, mil de ellas con discapacidad. Cuenta con sedes en Madrid, Colmenar Viejo, Barcelona, Málaga, Tenerife, Gran Canaria y Valladolid, además de disponer de centros asistenciales, ocupacionales, de formación y residenciales, y ofrecer un amplísimo abanico de actividades de ocio, cultura y deporte. Son una referencia en el trabajo por la integración en España.

Puertas abiertas a todos

"Iberia siempre nos ha ayudado muchísimo, además de subvenciones, incluso nos adelantaba dinero que luego se amortizaba con el trabajo", destaca Quintana en el enorme complejo de Envera en Colmenar Viejo, donde tienen hasta un enorme polideportivo que durante muchos años fue usado por actividades deportivas municipales porque era el único que había.

Desde el inicio uno de los objetivos era "puertas abiertas", acoger a todo el mundo que lo necesitara. "Si veíamos que alguien podía hacer el trabajo y no había tenido la oportunidad, si podíamos se la dábamos", afirma Quintero, que recuerda que pocos años después de empezar recibían tantos encargos que no daban abasto solo con los hijos de trabajadores de la compañía área.

"Había que aumentar la plantilla", afirma sobre una ONG que es una rara avis, ya que no nace de la beneficencia, sino de que se le contratan servicios a ejecutar. "Estamos muy orgullosos de haber llegado aquí. El inicio fue cosa de unos pocos, el continuarla es obra de todos [...] Tenemos ya personas con discapacidad que después de trabajar toda su vida se han jubilado aquí", razona Quintana durante un recorrido por las instalaciones de Envera, que cuenta con una residencia para 33 personas con grandes necesidades (de comprensión, de movilidad...), en la que vive su hija Adela, que al oír la voz de su padre vibra de emoción.

Varias personas trabajan en la cadena de elaboración de empaquetado del centro especial de empleo de Envera. / JOSÉ LUIS ROCA

Una docena de especialistas, entre ellos terapeutas, integradores sociales o enfermeros, entre otros, se vuelcan con los residentes realizando todo tipo de talleres. "Actividades de estimulación cognitiva, destreza motora, jardinería, artesanía, musicoterapia...", enumera Pablo Negro de Hinojosa, integrador social. "Nos gusta que se hagan actividades fuera para que la sociedad participe también de las personas con discapacidad".

"Salarios iguales"

En el ADN de Envera, que no tiene ánimo de lucro, estuvo siempre igualar a todas las personas, por eso, y pese a que en España las personas con discapacidad cobren de media un 20% menos que personas que no la tienen, aquí todo el mundo "tiene salarios iguales", además de sindicatos y comités de empresa.

Envera trabaja ofreciendo servicios para grandes compañías y para empresas de parafarmacia o laboratorios, que tienen una demanda de calidad muy alta, algo a lo que ya estaban acostumbrados al nacer trabajando para Iberia.

Es viernes y decenas de personas están en una de las enormes salas del centro especial de empleo empaquetando 40.000 cestas de Navidad para El Corte Inglés, además de otros packaging. El tiempo apremia. "Hoy está siendo más tranquilo que otros días", confiesa Leticia, mientras coloca junto a sus compañeros bombones en cajas.

Pero esto es solo la punta del iceberg. En Málaga, por ejemplo, tras ganar un concurso público, se encargan de la recogida de residuos del aeropuerto de Málaga-Costa del Sol. Otro servicio que ofrecen es la lavandería y lencería de los aviones de numerosas compañías aéreas españolas, además de la de varios hoteles.

Una de las labores más llamativas que realizan es la gestión el vaciado de las maletas perdidas en los aeropuertos españoles, cuyos contenidos se vacían, se ordenan y o bien se donan a otras ONGs o se revenden. Ni la pandemia del Covid les paró. Tras el obligado parón, se reinventaron por enésima vez -"nada es imposible", dice Quintero- y comenzaron a fabricar millones de mascarillas. Porque nunca, dicen, hay que parar, ya que siempre hay que respetar su emblema: "Todo el mundo puede ser el mejor en algo".