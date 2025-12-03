Los adolescentes viven rodeados de imágenes pero no saben interpretarlas: solo el 2% puede hacerlo con profundidad

La Fundación Photographic Social Vision, con el apoyo del proyecto europeo de investigación Visual Trust de la Universitat de Barcelona (UB), ha elaborado el informe 'Alfabetización visual y adolescencia' en el que se afirma que la adolescencia vive rodeada de fotografías pero no sabe interpretarlas en profundidad. Cuenta con la colaboración de la Fundación Banc Sabadell y analiza cómo la juventud crea, consume, comparte e interpreta imágenes, para detectar insuficiencias educativas y orientar políticas y programas, informa Photographic Social Vision en un comunicado este miércoles tras presentar el informe en rueda de prensa.

La investigación analiza las competencias de educación visual de la adolescencia en Catalunya, a partir de una encuesta dirigida a cerca de 2.000 jóvenes de entre 12 y 19 años, de 168 centros educativos, centrada en imágenes fotográficas documentales. Los datos señalan que la mayoría de adolescentes realiza un consumo veloz y superficial de las fotos, con una lectura crítica insuficiente y tienen dificultades para explicarla y analizarla en profundidad; y "solo" un 2% sabe describir de forma precisa, significativa y simbólica la imagen a la vez que interpretarla

El estudio apunta que la juventud cree más en su entorno que en los medios de comunicación: un 41,6% confía en una imagen porque la ha compartido alguien cercano, por encima de otros criterios como el medio donde ha sido publicada o la verosimilitud de la imagen, lo que muestra que "la veracidad se asocia esencialmente a las relaciones sociales más que a fuentes institucionales o al propio contenido". Además, muestra que los adolescentes restringen lo que comparten para protegerse, ya que el 66% opta por una circulación limitada de sus imágenes y un 94% utiliza plataformas que permiten un uso privado, con una práctica fotográfica "intensa pero reservada", lo que cuestiona el prejuicio de que hagan un uso indiscriminado de las fotografías en las redes.

Uso ético y responsable

La juventud asegura hacer un uso ético y responsable de las fotografías, ya que la mayoría evita difundir imágenes sin consentimiento y un 62,5% dice que "nunca" compartiría fotografías con contenido sensible. La fotografía también "resiste" en la era del vídeo: el 81,7% de la juventud toma fotografías, mientras que un 35,8% graba vídeos; y sobre todo utilizan la fotografía como herramienta relacional para reforzar vínculos, rebatiendo el tópico del 'selfie' narcisista.

Reforzar el pensamiento crítico

El informe revela que la juventud suele compartir fotografías con prudencia y tiende a desconfiar como mecanismo de protección, pero en general hace "una lectura superficial de las imágenes y pierde criterio crítico dentro de sus círculos de confianza". "El reto actual no consiste en reforzar el discurso del peligro y la protección, que ya tienen interiorizado, sino en dotar de herramientas para comprender, cuestionar y producir imágenes, con el objetivo de reforzar la creatividad y el pensamiento crítico", añade.