"Ven y mátame": el llamado de las hormigas enfermas para salvar a la colonia de cualquier epidemia

Las hormigas enfermas jóvenes emiten un olor que insta a los ejemplares adultos a matarlas para proteger la colonia de cualquier epidemia, según un estudio publicado el martes, que también explica que las reinas parecen que evitan este acto de sacrificio.

Los hormigueros son un "terreno perfecto para que se propague una epidemia con miles de hormigas arrastrándose unas sobre otras", explica a AFP Erika Dawson, ecóloga de conducta en el Instituto de Ciencia y Tecnología de Austria y principal autora de este estudio publicado en Nature Communications.

Cuando los adultos contraen una enfermedad que podría propagarse, abandonan el hormiguero para morir solos. Pero las hormigas jóvenes, en el estado conocido como pupa, todavía están en su capullo y no pueden distanciarse.

Un veneno que actúa como un desinfectante

Los científicos ya sabían que cuando estas crisálidas están en la etapa terminal de una enfermedad se produce un cambio químico que genera un olor.

Los adultos se reúnen a su alrededor, quitan el capullo y "hacen agujeros en las crisálidas para difundir un veneno", afirma Dawson. Este veneno actúa como un desinfectante, y mata tanto al patógeno como a la crisálida.

Con este estudio se quería determinar si las hormigas jóvenes tenían un papel activo en este proceso, emitiendo un mensaje como "¡eh! ven y mátame", agrega la investigadora.

Protegen a miles de hormigas

Primero, aislaron el olor emitido por una crisálida enferma de la familia de las hormigas negras de jardín (Lasius neglectus) y lo introdujeron en una cría sana de laboratorio: las hormigas obreras acudieron a destruirla.

Los científicos demostraron luego que las crisálidas enfermas solo producían ese olor en presencia de hormigas adultas, como si se tratara de un sacrificio "altruista", según el estudio.

Las pesquisas también mostraron que esta iniciativa autodestructiva no se aplicaba a las reinas en estado de crisálida. Si están enfermas, no lo comunican a la comunidad.

"Descubrimos que las reinas en estado de crisálida tienen un sistema inmunológico mucho mejor que las obreras. Por lo tanto, son capaces de combatir la infección y creemos que esa es la razón por la que no se señalan", explica la investigadora.