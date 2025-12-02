La UB impulsa la creación de la primera alianza de universidades iberoamericanas

La Universitat de Barcelona (UB) ha presentado la creación del Foro Iberoamericano de Universidades (FIU), un espacio de trabajo y de debate universitario de primer nivel inspirado en la Liga de Universidades de Investigación Europeas (LERU). La presentación se ha llevado a cabo en el Paraninfo de la Universidad de Guadalajara, en México, y ha sido presidida por el rector de la UB, Joan Guàrdia. Se trata de la primera ocasión en que universidades de un lado y del otro del Atlántico unen fuerzas en una iniciativa como el FIU. La UB ha sido una de las impulsoras de la creación del Foro, junto con la Universidad Autònoma de Barcelona, la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad de Buenos Aires, la Universidad de Guadalajara, la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad de São Paulo.

El Foro nace con el objetivo de realizar un análisis conjunto de los grandes asuntos que afectan a la educación superior, la investigación y la transferencia a la sociedad, ofreciendo soluciones innovadoras y compartidas. Las siete universidades impulsoras se han constituido en esta alianza internacional con la voluntad de convertirla en un actor fundamental en el escenario actual, siendo un punto de referencia científico y de conocimiento para los gobiernos de los países involucrados.

Objetivos en 2026

Durante el acto de creación y presentación, Guàrdia ha querido destacar el papel clave del Foro para blindar las universidades en su rol de palanca de progreso y transformación social, y garantes de los valores democráticos, los derechos y las libertades. "Es un honor estrechar los lazos que nos unen con las grandes universidades iberoamericanas y preparar juntos los cimientos del futuro del conocimiento y de la ciencia; en definitiva, el futuro de las sociedades democráticas", ha asegurado Guàrdia.

Durante el año 2026, el FIU invitará a otras universidades del ámbito iberoamericano para que se sumen a esta alianza. Se han marcado el objetivo de que su primer encuentro plenario —con hasta un máximo de 25 instituciones— tenga lugar a finales de año.