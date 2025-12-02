Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Peste porcina en Catalunya

Radiografía del jabalí en Aragón: un animal presente en todo el territorio y en continua expansión

La comunidad tiene 4,5 animales de esta especie por kilómetro cuadrado y la provincia de Huesca es uno de los territorios nacionales con más presencia de este animal. El Gobierno central elaboró en mayo de 2024 una estrategia nacional para evitar la entrada y expansión de la peste porcina africana

Aragón pierde dos de sus mercados extranjeros más importantes por la peste porcina africana

Un jabalí corre por el bosque, en una imagen de archivo.

Un jabalí corre por el bosque, en una imagen de archivo. / EL PERIÓDICO

Sergio H. Valgañón

Zaragoza
El jabalí es el culpable de que la peste porcina africana vuelva a existir en España, cuatro décadas después de su última aparición. Un regreso nada deseado ni por ganaderos ni por ciudadanos ni por las Administraciones públicas, que desde hace varios días pelean para contener el foco en el entorno de Barcelona, donde ya han aparecido nueve animales de esta especie fallecidos por esta letal enfermedad. Aragón mira con recelo al desarrollo de este virus, por la cantidad e importancia del sector porcino en la economía de la comunidad y por la presencia de jabalí en el territorio. Extendido por toda la autonomía y con Huesca como puntal, el control cinegético y la caza de este animal se presentan como dos opciones clave para evitar la expansión de una enfermedad que por ahora tiene un centro claro.

El documento del Gobierno de Aragón destaca que la información sobre el jabalí es "discreta" si se compara con otras especies que también se analizan para elaborar el Plan General de Caza de la comunidad. "Discontinua en el tiempo", destaca también el texto, en el que destaca que fueron "los planes comarcales" los que facilitaron las primeras informaciones sobre la expansión del jabalí.

El documento de control de mayo de 2024

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) publicó en mayo de 2024 su Plan nacional de gestión a medio y largo plazo de las poblaciones de jabalíes silvestres para reducir el riesgo de entrada y difusiçon del virus de la peste porcina africana en España. La estrategia nacional para hacer frente a esta enfermedad, letal para los animales y muy dañina para uno de los sectores productivos clave de la ganadería nacional, se definía hace año y medio pendientes de lo que podía llegar a pasar. En su introducción, este plan del Gobierno central ya reconocía que "la mayor densidad" de jabalíes se encontraban "al noreste de la península ibérica, en especial a las provincias de Gerona y Barcelona, pero también a Tarragona, Huesca y Valencia".

Noticias relacionadas y más

El documento destaca "el aumento observado" de jabalíes en todo el territorio nacional, pero destaca los casos de Murcia y Cataluña, pero también de Castilla y León y Navarra. Entre las razones que el MAPA detecta para la expansión de este animal, destaca "el aumento de hábitat favorable", pero también "la presencia de cultivos que le sirven de fuente de alimentación y refugio y la constante disminución de la presión cinegética en determinados territorios". El plan del Gobierno central señala que este crecimiento se ha detectado "en otros Estados Miembros de la Unión Europea" y estimaba, en mayo de 2024, que la población de este animal era de "en torno a 1.200.000 jabalíes". "Una cantidad que podría verse duplicada en 2025", advierte el ministerio.

