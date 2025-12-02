Niubó quiere aprobar el decreto de orientación en 2026, pero dice que hacen falta presupuestos para aplicarlo

El Departament d'Educació i FP está ultimando el decreto de orientación educativa con la voluntad de aprobarlo durante el primer trimestre de 2026, según ha dicho en comisión parlamentaria la consellera de Educación, Esther Niubó, quien ha alertado, sin embargo, de que para poder aplicarlo hacen falta presupuestos. Así, ha reconocido que están a la espera de ver cómo avanza la negociación para saber si podrá tener un despliegue más rápido o bien abrirá un marco que marcará "un camino de futuro, pero que a corto plazo no querrá decir que haya un orientador en cada aula". Por otro lado, ha explicado que el 5º plan de la FP se marca entre sus objetivos potenciar la FP dual y que también se trabaja en la creación de una bolsa de docentes colaboradores en sectores singulares.

El decreto de orientación puede ser un marco, pero no podrá implicar una transformación del sistema si no se aprueban los presupuestos Esther Niubó — Consellera de Educació i FP

Según ha explicado Niubó, el texto que se ha trabajado y que se encuentra en su fase final de tramitación establece un modelo universal e integrado, que refuerza especialmente el paso a la postobligatoria, fortalece la acción tutorial y marca formación específica en este ámbito para los docentes. La consellera ha dicho, sin embargo, que el decreto supondrá solo un marco, necesario pero insuficiente si no hay recursos para aplicarlo.

"Vacío normativo"

La consellera ha afirmado que el decreto debe llenar un “vacío” normativo que ahora provoca situaciones de “desigualdad” entre los diferentes territorios y esto repercute especialmente en los alumnos con más dificultades. Por ello, ha explicado que la conselleria ha preparado un decreto que quiere ser un “marco estable” que garantice apoyos, espacios y una evaluación sistemática de las acciones de orientación. Ha añadido que el texto también establece la integración de la orientación en el currículum de forma progresiva en la ESO y el refuerzo en la transición a la postobligatoria, así como una conexión sistemática entre la orientación y el mundo laboral.

Actualmente solo el 17% del alumnado que hace FP dual lo hace en modalidad intensiva

La consellera ha hecho, sin embargo, un llamamiento a los grupos parlamentarios para poder sacar adelante unos presupuestos, ya que ha reconocido que, sin recursos, no se podrán aplicar las acciones que recoge el decreto. “Sin el compromiso colectivo, el decreto podrá ser un marco, pero seguramente no podrá ser una realidad concreta todavía. Si cuenta con los recursos de un presupuesto, implicará una transformación del sistema”, ha manifestado.

Más FP dual intensiva

Por otro lado, Niubó ha valorado positivamente el proceso de preinscripción y matrícula de Formación Profesional (FP) de este curso. La consellera ha avanzado también algunos de los temas que recogerá el 5º plan de la FP de Catalunya, que debe aprobar el Gobierno. Este documento fija entre sus objetivos la necesidad de impulsar la FP dual intensiva –que comporta entre 800 y 1.200 horas de estancia en la empresa–, ya que actualmente solo el 17% del alumnado que hace FP dual lo hace en esta modalidad. También la necesidad de implicar a más empresas grandes, ya que actualmente el 76% son pequeñas compañías. Además, se quiere pasar de unas 47.000 empresas colaboradoras a unas 60.000. La consellera ha explicado que también se busca ajustar con más precisión la planificación territorial, dar más protagonismo a la administración como formadora en la modalidad de FP dual y el despliegue del nuevo decreto de FP en línea, que no busca restringir, sino “regular” esta tipología.

De beca a contrato

Niubó se ha referido también a los pasos a dar para sustituir la actual beca de prácticas por contratos laborales antes de 2029. “Para consolidar este salto adelante se deben dar pasos en diferentes ámbitos”, ha reconocido.

Por otro lado, ha explicado que se trabaja para avanzar en la eliminación de los estigmas por razón de género en algunos ámbitos de la FP y ha dicho que se pondrá un acento especial en esta cuestión de cara a la campaña de preinscripción para el próximo curso. Precisamente sobre este proceso, ha valorado muy positivamente los cambios introducidos, pero sí ha explicado que están analizando cómo resolver las “colas” que se produjeron en algunos centros cuando eran los alumnos quienes debían acudir a los centros donde quedaban plazas vacantes. “De los pocos ajustes que veremos de cara al próximo curso”, ha añadido. En cuanto a los docentes en ámbitos singulares, la previsión del Departamento es poder aprobar la orden antes de mayo de 2026 para garantizar expertos en aquellos temas que son muy concretos y de difícil cobertura.

"Las sentencias se cumplen"

Por otro lado, y en respuesta a varias preguntas del PP y VOX sobre el catalán y el castellano en la escuela, Niubó ha defendido que el Govern respeta y cumple todas las sentencias y que también da cumplimiento al modelo lingüístico surgido de una ley aprobada en el Parlamento y que tiene “consenso social”. “Lo que hace este Gobierno es cumplir, desplegar y desarrollar la normativa de la que nos hemos dotado en este Parlamento”, ha declarado.

En respuesta a otra pregunta, ha explicado que desde 2020 han cerrado 10 centros educativos concertados. Sobre este tema, ha reconocido que se da una situación de “infrafinanciación” del sector concertado, como también ocurre en el público, y ha afirmado que sería necesario “reforzar” las ayudas que reciben estos centros para escolarizar alumnado vulnerable y también los recursos para el funcionamiento. Ha añadido, sin embargo, que la situación es que no hay presupuestos.

Por último, ha explicado que la bolsa de docentes tiene actualmente 75.544 personas y que durante este curso se han dado de baja 254 por diferentes motivos (217 por renuncias).