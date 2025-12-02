La natalidad presenta el peor dato en Catalunya de los últimos 70 años: ya hay más mascotas que bebés

La natalidad en Catalunya sigue en descenso y marca el peor dato en más de 70 años. Según el Idescat, en 2024 nacieron un total de 53.793 bebés, una cifra que supone un descenso del 0,8% respecto al año anterior.

El mismo año, el censo autonómico de animales de compañía registraba más de 100.000 nuevas altas, por lo que se inscriben ya casi el doble de mascotas que bebés.

Este número de nacimientos sitúa a Catalunya en cifras que no se veían desde 1952, momento en que España se encontraba todavía sumida en la escasez, el hambre y la pobreza de la posguerra civil, que acabó en 1939, e influenciada por los estragos causados en toda Europa por la Segunda Guerra Mundial, que finalizó en 1945.

Un cambio de tendencia

El elevado aumento de la población y la disminución de los nacimientos sitúan los indicadores de fecundidad en mínimos históricos.

Y es que, en los últimos años, Catalunya está experimentando un cambio de tendencia: mientras los nacimientos han caído un 32% en las últimas dos décadas, la adopción de animales se ha disparado un 62%.

De hecho, como indican datos recogidos por la agencia Europa Press, en 2024 la comunidad autónoma tenía más de 1,6 millones de animales registrados, de los cuales 1,3 millones eran perros y alrededor de 340.000 gatos.

Estas son las causas

A lo largo de ese año, por cada bebé que nació se registraron dos mascotas nuevas.

Este cambio se explica por diferentes causas: en primer lugar, la pandemia de covid de 2020 ha hecho que muchas parejas hayan atrasado su decisión de ser padres, debido a la incertidumbre económica y social.

Durante esa época, la convivencia prolongada en casa impulsó la adopción de perros y gatos para hacer frente a la soledad y al estrés que generó el covid-19.

Además, actualmente España se encuentra sumida en una crisis habitacional que imposibilita la emancipación de los jóvenes, lo cual también provoca que aumente la edad de gestación del primer hijo, que actualmente supera los 32 años.

Pirámide poblacional invertida

La precariedad laboral y la inflación encarecen la crianza de los hijos, mientras que el cuidado de una mascota supone una alternativa más asequible económicamente.

En el plano social y de pensamiento también se están produciendo cambios: las parejas jóvenes se replantean qué significa hoy en día formar una familia y dan prioridad a otros aspectos de la vida.

Sin embargo, este giro de tendencia está provocando que la pirámide de población de España y Catalunya se invierta, lo que supone más personas mayores que deben cobrar una pensión y menos jóvenes para sostener el estado del bienestar.

El papel de las instituciones

Ante este escenario, es necesario que las instituciones actúen para volver a equilibrar la pirámide poblacional.

Los gobiernos deben asegurar la conciliación familiar y la flexibilidad laboral para poder hacerse cargo de los hijos. Como indica Unicef, la sociedad española es de las más insatisfechas de Europa con las medidas y sistemas de conciliación.

Servicios públicos de calidad

Las deducciones fiscales, ayudas a la vivienda o la reducción de impuestos pueden incrementar la natalidad, ya que supondría un menor gasto para las familias.

Finalmente, es importante promover unos servicios públicos de cuidado infantil asequibles para todos.

Las guarderías subvencionadas, comedores escolares abiertos todo el año y otros servicios de apoyo son fundamentales para reducir la carga sobre las familias y facilitar la decisión de tener retoños.