Identificado siete años después un joven hallado muerto en el mar en Lloret

Siete años después del misterioso hallazgo, finalmente se ha identificado el cuerpo de un joven encontrado sumergido en la playa de Sa Boadella, en Lloret de Mar, el 22 de julio de 2018. Según informa la Guardia Civil, se trataba de un ciudadano alemán que ahora tendría 28 años, y la investigación abierta en aquel momento ya se da por cerrada.

El cadáver fue recuperado por los miembros del GEAS (Grupo de Actividades Subacuáticas) de la Guardia Civil de Girona. Tras la autopsia, los investigadores iniciaron una búsqueda exhaustiva para determinar si existía alguna denuncia de desaparición y rastrearon la zona por si aparecía algún efecto personal, ropa o vehículo relacionado con él, sin éxito.

Más adelante, con autorización judicial, se extrajeron muestras biológicas del cuerpo, que fueron enviadas al Departamento de Biología del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil para obtener un perfil genético que permitiera comparaciones futuras. Paralelamente, la ficha dactilar se remitió a otros países y organismos internacionales, como Interpol, pero tampoco fue suficiente para determinar su identidad.

La clave de la identificación final llegó recientemente, cuando se produjo una coincidencia genética entre las muestras recogidas por la Guardia Civil y el ADN de una familia alemana que había denunciado la desaparición de su hijo coincidiendo con la fecha del hallazgo. Esa conexión permitió confirmar que el cuerpo pertenecía al joven alemán de 28 años.

Los investigadores destacan que, pese al tiempo transcurrido, la combinación de tecnología forense y cooperación internacional ha permitido resolver un caso que llevaba más de siete años sin respuesta. La investigación ha estado dirigida por el Juzgado de Instrucción número 5 de Blanes.