Identificado siete años después un joven hallado muerto en el mar en Lloret
La clave de la identificación del joven, que ahora tendría 28 años, llegó con una coincidencia genética entre las muestras biológicas de la Guardia Civil y el ADN de una familia alemana
Eva Batlle
Siete años después del misterioso hallazgo, finalmente se ha identificado el cuerpo de un joven encontrado sumergido en la playa de Sa Boadella, en Lloret de Mar, el 22 de julio de 2018. Según informa la Guardia Civil, se trataba de un ciudadano alemán que ahora tendría 28 años, y la investigación abierta en aquel momento ya se da por cerrada.
El cadáver fue recuperado por los miembros del GEAS (Grupo de Actividades Subacuáticas) de la Guardia Civil de Girona. Tras la autopsia, los investigadores iniciaron una búsqueda exhaustiva para determinar si existía alguna denuncia de desaparición y rastrearon la zona por si aparecía algún efecto personal, ropa o vehículo relacionado con él, sin éxito.
Más adelante, con autorización judicial, se extrajeron muestras biológicas del cuerpo, que fueron enviadas al Departamento de Biología del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil para obtener un perfil genético que permitiera comparaciones futuras. Paralelamente, la ficha dactilar se remitió a otros países y organismos internacionales, como Interpol, pero tampoco fue suficiente para determinar su identidad.
La clave de la identificación final llegó recientemente, cuando se produjo una coincidencia genética entre las muestras recogidas por la Guardia Civil y el ADN de una familia alemana que había denunciado la desaparición de su hijo coincidiendo con la fecha del hallazgo. Esa conexión permitió confirmar que el cuerpo pertenecía al joven alemán de 28 años.
Los investigadores destacan que, pese al tiempo transcurrido, la combinación de tecnología forense y cooperación internacional ha permitido resolver un caso que llevaba más de siete años sin respuesta. La investigación ha estado dirigida por el Juzgado de Instrucción número 5 de Blanes.
Suscríbete para seguir leyendo
- Joan Ramon Morante, director del IREC: 'No hay suficiente energía disponible para electrificar el 30% del transporte
- La presión por las notas dispara ya la ansiedad en 2º de bachillerato: 'Quiero acabar la 'sele' y no volver a abrir un libro en mi vida
- La albañilería se queda sin relevo generacional pese al aumento de sueldos: 'Para encontrar un especialista hay que pagarle 2.500 euros
- Sabadell y Terrassa empezarán a multar por las ZBE a partir del lunes 1 de diciembre tras una fase sin sanciones
- Vivir en Can 70, la primera cooperativa sénior en Barcelona: 'No quiero ir a una residencia ni que me cuide mi hija
- Los Mossos alertan de la 'reinversión' de los que cultivan marihuana: con un gasto de 6.000 euros se obtienen 24.000
- Más de 300 subinspectores de los Mossos no acudirán al trabajo este miércoles
- Prisión preventiva para Santi Laiglesia por el asesinato de Helena Jubany