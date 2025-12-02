Unos trabajadores hallan ocho granadas de la Guerra Civil en una casa que estaban rehabilitando en Puigcerdà

Unos trabajadores estaban haciendo obras de rehabilitación en una casa de Puigcerdà y, escondidas en un falso techo, encontraron ocho granadas de mano de la Guerra Civil. Siguiendo el procedimiento establecido para estas situaciones, los autores del hallazgo alertaron a los Mossos d'Esquadra, que activaron a los TEDAX (Técnicos Especialistas en Desactivación de Artefactos Explosivos) para recogerlas de forma segura y controlada.

Nadie resultó herido a raíz del hallazgo, ya que todas las granadas fueron retiradas del inmueble sin llegar a explotar.

En este sentido, el cuerpo policial recuerda a la ciudadanía que, siempre que se encuentre con artefactos explosivos, no los toquen y contacten con el 112 para que los cuerpos de seguridad se encarguen de recogerlos con total seguridad.