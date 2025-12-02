La gripe dobla la incidencia estimada de la semana anterior y ya supera el nivel moderado de transmisión en Catalunya

La incidencia estimada de la gripe se mantiene en ascenso durante la semana del 24 al 30 de noviembre y ya dobla la de la semana anterior, superando el nivel moderado de transmisión, según los datos del Sistema de Información para la Vigilancia de Infecciones en Catalunya (SIVIC). El ascenso empezó ahora hace cinco semanas, antes de lo que es habitual en la temporada de gripe y de forma más marcada. Actualmente la incidencia se estima en 164 casos por 100.000 habitantes, cuando la semana previa era de 82. En la semana analizada han dado positivo un 21% de las muestras recogidas y predomina la circulación del subtipo A (H3N2) variante.

Entre el 24 y el 30 de noviembre se hicieron 11.122 diagnósticos de gripe en la atención primaria, por los 6.006 de la semana anterior. De estos diagnósticos, 769 son de niños de entre 0 y 4 años; 2.692 son de niños de entre 5 y 14; 4.462 son de personas de entre 15 y 44; 1.885 son del grupo de entre 45 y 59 años; 623 corresponden al grupo de 60 a 69; 414 son del grupo de 70 a 79, y 277 son personas de más de 80 años.

Salut remarca que los dos subtipos de gripe que circulan en Catalunya están incluidos en las vacunas administradas. La variante k se ha detectado en todos los continentes. Además, en los países del hemisferio sur, donde ya se ha superado el pico epidémico y están en fase de descenso, no se ha observado una gravedad de la enfermedad inusualmente alta.

Aunque el subclado K muestra una cierta divergencia respecto a algunas vacunas de referencia, no se ha observado una gravedad más elevada de los casos en ningún país, y se espera que la vacuna continúe proporcionando protección contra las formas graves de la enfermedad.

En general, la incidencia del conjunto de las infecciones respiratorias agudas es de 777 afectados por 100.000 habitantes, equivalente a 63.053 casos y manteniéndose la transmisión en nivel basal. El rinovirus es el virus más predominante (39,3% de las muestras), seguido de la gripe (21,1%) y del VRS (6,9%). En la población pediátrica, sin embargo, la positividad de los multitests muestra la gripe A como virus más circulante (50% de las muestras), seguido del VRS (5,4%).

El VRS (Virus Respiratorio Sincitial, responsable de la bronquiolitis) se mantiene en ascenso desde hace 4 semanas, superando actualmente el nivel basal con una incidencia estimada de 53 casos por 100.000 habitantes.

La covid se mantiene estable a niveles bajos de transmisión, con una incidencia estimada de 19 casos por 100.000 habitantes.

Esta semana, todos los ingresos por covid y la mayoría de los ingresos por gripe de la semana analizada son de personas mayores de 60 años (20 de 35 hospitalizados). Hay cinco personas en la UCI. El 82% de los ingresos por VRS fueron de menores de 4 años.

La cobertura vacunal frente a la gripe es del 64% para los mayores de 80 años y del 50% para las personas de entre 70 y 79 años. La cobertura vacunal respecto a la covid es actualmente del 53% para los mayores de 80 años y del 37% para las personas de entre 70 y 79 años.

En los niños de entre 6 y 59 meses, la cobertura respecto a la gripe es actualmente del 36%. En cuanto al VRS, la cobertura acumulada es del 93,5% en los nacidos entre abril y septiembre, y del 71,7% en los nacidos entre octubre y mayo, lo que representa una cobertura total de 89,2%.