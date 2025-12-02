Granollers pone en marcha el parque solar público más grande de Catalunya

El nuevo parque solar fotovoltaico de Can Cabanyes (Granollers), que está previsto que entre en funcionamiento en breve, producirá cerca de 3,8 millones de kWh de electricidad renovable al año, el equivalente al consumo de 1.500 hogares o 6.000 personas. La técnica de medio ambiente y espacios verdes de Granollers, Virginia Domingo, explica que la energía se destinará a las infraestructuras ambientales próximas del Consorcio Besòs Tordera y del Consorcio para la Gestión de los Residuos Vallès Oriental. Además, está previsto compartir la energía con el sector industrial, la ciudadanía y los usos municipales. Se trata de un gran ejemplo de economía circular de la energía, como explica Vanessa Abad, directora del área de tratamiento de la planta de residuos del Vallès Oriental, que recibe energía de la fotovoltaica de Can Cabanyes: "La planta nos proporciona energía y, junto con la que producimos nosotros, procedente del tratamiento de residuos orgánicos, y nuestra propia fotovoltaica en tejado, podemos cubrir el 80% de nuestro consumo. Así se cierra el círculo de la energía", explica.

Municipios más verdes

Renovables 2030 es un proyecto transformador de la Diputació de Barcelona que impulsa la implantación de energías renovables en los muncipios, con proyectos de gran escala e impacto significativo: actuaciones de plantas fotovoltaicas en tejado o en tierra, innovadoras y de gran capacidad de generación, comunidades energéticas, calderas de biomasa o proyectos de mejora de la eficiencia del alumbrado público.

La planta fotovoltaica de Granollers es, de momento, la última pieza en el modelo energético eficiente y sostenible que impulsa este municipio. Actualmente, la ciudad cuenta con 14 equipamientos municipales con instalaciones fotovoltaicas en funcionamiento, que junto con Can Cabanyes, permitirán cubrir un tercio de las necesidades de consumo público con energía limpia. También se añaden ocho equipamientos con energía solar térmica para sustituir consumo de gas, y actuaciones de eficiencia como la sustitución de 240 puntos de luz por tecnología LED o la rehabilitación energética integral del Mercado de Sant Carles.

Para reforzar aún más este camino, el Ayuntamiento ha creado Granollers Energia SA, una empresa pública que comercializará la energía generada en las instalaciones municipales, incluida la de Can Cabanyes, así como la de puntos de recarga de vehículo eléctrico.

En total, las dos convocatorias de Renovables 2030 han invertido 159,9 millones de euros para financiar 748 instalaciones de renovables. 190 de los 311 municipios de la provincia de Barcelona se han beneficiado

Planta fotovoltaica Can Cabanyes, Granollers. / Diputació de Barcelona

La inversión total en Can Cabanyes ha sido de 2,7 millones de euros, de los que 1,5 millones provienen del programa sectorial de transición ecológica de la Diputació de Barcelona —Renovables 2030— mientras que 1,2 millones han sido aportados por el consistorio. Además del ahorro energético y económico, se producirá una reducción de emisiones de 1.825 toneladas de CO₂, un 52,7% de las emisiones del sector público del municipio.

Paralelamente, el municipio impulsa el empoderamiento energético de la ciudadanía y las empresas con herramientas como el mapa fotovoltaico de tejados, ayudas fiscales y bonificaciones para instalaciones solares y el acompañamiento de la Oficina de Rehabilitación Energética.

