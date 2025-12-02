Fundesplai recauda 50.545 euros para proyectos sociales destinados a la infancia

La tradicional Cena Solidaria de Fundesplai logró recaudar este año, en la que es su novena edición, 50.545 euros, que ahora se destinaran íntegramente a diferentes becas y ayudas para colonias, comedores escolares, refuerzos educativos para menores en situación de vulnerabilidad y otros proyectos sociales de los que ofrece la fundación. Iniciativas como la cena permitieron a la entidad financiar cerca de 26.500 ayudas para niños, niñas y adolescentes vulnerables durante el 2024.

Se trata de un récord de recaudación para la fundación catalana, que este año también ha organizado su mayor cena solidaria hasta la fecha. Si hace dos años el evento reunió a 140 personas, este lunes cenaron en la sede de la Fundación en el Prat de Llobregat cerca de 350.

Entre los invitados, más destacados, se encontraban el president del Parlament, Josep Rull; la alcaldesa del Prat, Alba Bou; el diputado delegado de Juventud de la Diputación de Barcelona, Javier Silva; la reputada chef Ada Parellada y la secretaria de Cicles de Vida i Ciutadania, Teresa Llorens. También hicieron acto de presencia los exconsellers Carles Campuzano y Jordi Turull.

La directora general de la fundación, Cristina Rodríguez Portillo, fue la encargada de inaugurar el acto e invitó al escenario a varias de las personas que se benefician de las becas y ayudas de la entidad. Rodríguez Portillo denunció que el "34,7% de los niños y niñas de Catalunya se encuentran en situación de vulnerabilidad". "La realidad nos estremece, pero por eso hay muchas entidades y personas que la intentamos cambiar", aseguró.

Premios Josep Gassó Espina

En esta ocasión, durante la cena se entregaron los primeros Premios Josep Gassó Espina, unos galardones que homenajean al fundador de Fundesplai y que reconocen el trabajo de las entidades sin ánimo de lucro que trabajan en el mundo de la infancia bajo los ejes de la convivencia y la sostenibilidad. En total, se han presentado 66 candidaturas que abarcaban temas tan dispares como la inclusión sociolaboral de personas inmigrantes o la cohesión de niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad a través de la música.

Los primeros premios Josep Gassó Espina han premiado a cuatro proyectos con 5.000 euros a cada uno

Finalmente, el 'Obrador' de Càritas Diocesana de Girona, un espacio en el que jóvenes de 15 a 22 años y de diferentes procedencias pueden expresarse a través de la creación artística, se alzó con uno de los premios en la categoría TRANSFORMA –dedicada a aquellas iniciativas que ya están en funcionamiento–. También se llevó 5.000 euros por destacar en esta categoría el proyecto 'Curses escolars contra els residus', de Setem Catalunya, que promueve talleres de sensibilización ambiental en escuelas.

En la categoría IMAGINA –que premia la implicación de los grupos de jóvenes de entidades de ocio y los centros adscritos a Fundesplai– se llevó la palma el Esplai Sant Llorenç de Sant Feliu de Llobregat por su Día Verde, en el que acerca a niños, niñas y adolescentes al medio natural a través de excursiones y campos de trabajo de limpieza en la naturaleza. También se premió al Esplai Pingüí, de Sant Andreu de la Barca, por sus Caminos de Memoria, en los que recuperan y comparten historias de su pueblo para crear un "archivo de memoria viva".

"Que la luz prevalga"

Tras la entrega de premios, habló ante los invitados la presidenta de Fundesplai, Núria Valls, que retomó el tono optimista de la directora general de la fundación. "El camino es posible y no debemos decaer", lanzó.

Se encargó de clausurar el acto el president del Parlament, Josep Rull, que alabó el trabajo de Fundesplai y lo situó como una pieza clave en la lucha contra "la zozobra y la oscuridad" del momento actual. Rull también se acordó de la figura de Josep 'Pepe' Gassó. "Se imaginaba un país en el que la bondad –qué concepto más poderoso–, lo llenase todo", recordó. El president del Parlament acabó insistiendo en la necesidad de que "la luz acabe prevaliendo" y, en razón del trabajo de Fundesplai, zanjó: "La bondad siempre acaba siendo rentable".