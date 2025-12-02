Seguridad vial
Facua acusa a Tráfico de favorecer "un fraude masivo" al permitir la venta de V16 con sello 'homologado' que incumplen la norma
La organización denuncia que numerosos fabricantes y establecimientos venden balizas que no cuentan con un sistema de conexión y, por tanto, son inválidas a partir de enero
La DGT desmiente 10 bulos sobre las balizas V-16: no registran la velocidad, no vale cualquiera conectada y sirven para viajar al extranjero
FACUA-Consumidores en Acción ha criticado este martes a la Dirección General de Tráfico (DGT) por "permitir" la venta de balizas V16 -que a partir de enero serán obligatorias para señalizar una emergencia o avería en las carreteras- con el sello 'homologada por la DGT', pese a que no son válidas, dado que muchos de estos aparatos no se conectan al sistema DGT 3.0, que avisará a los conductores, en tiempo real, de cualquier incidencia en las vías.
"La DGT permite que se use su logotipo, por lo que está favoreciendo el fraude masivo [...] de empresas que venden unos productos que no van a servir a partir de enero", ha denunciado el secretario general de FACUA-Consumidores en Acción, Rubén Sánchez, en rueda de prensa.
La asociación considera una irresponsabilidad que la DGT no impida que "numerosos fabricantes y establecimientos", sobre todo online, vendan balizas que no cuentan con un sistema de conexión mediante tarjeta SIM y, por tanto, no cumplen la normativa, que será de obligado cumplimiento a partir de enero.
Facua indica que está recibiendo "muchas consultas" de consumidores que adquieren estos aparatos sin saber que no son válidos, por lo que ha instado a la DGT a activar un "protocolo de alerta" en el que advierta de que algunos fabricantes han incorporado en el embalaje y publicidad de las balizas el sello 'homologada', sin ser cierto.
Hasta ahora, Tráfico ha explicado la nueva normativa por numerosos canales y advertido de que se compruebe si el modelo que se tiene ya o se va a comprar es válido en la web de la DGT. Pero, para Sánchez, "se ha informado poco y no se ha hecho bien porque no se ha advertido del engaño masivo".
La reclamación
En este contexto, Facua insta a los consumidores a reclamar la devolución del dinero si han adquirido este año cualquier baliza que se presentase como 'homologada' en su publicidad o información comercial, sin aclarar que no está conectada con la DGT. Además, se puede denunciar estas prácticas ante la Dirección General de Consumo para que abra expediente sancionador al fabricante y al vendedor.
Al ocultar esta información, FACUA entiende que los fabricantes y vendedores han incurrido en acto de engaño, que según el artículo 5 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal, es «cualquier conducta que contenga información falsa o información que, aun siendo veraz, por su contenido o presentación induzca o pueda inducir a error a los destinatarios, siendo susceptible de alterar su comportamiento económico», siempre que incida sobre aspectos como las «características» del bien o servicio.
La normativa
A su juicio, se está vulnerando también la obligación de informar al consumidor sobre «las características esenciales del bien» y la de facilitarle «información relevante, veraz y suficiente» sobre el mismo, tal y como establece el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre.
Además, al no aclarar que carecen de conectividad y que no podrán usarse a partir de enero, "los fabricantes y vendedores están vulnerando el Real Decreto 1030/2022, de 20 de diciembre, que reguló el periodo de uso transitorio entre esas balizas homologadas y las conectadas". Y es que esta norma permitió su venta siempre que se garantizara «la máxima transparencia, información y protección al consumidor».
