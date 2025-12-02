Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

EEUU quiere retrasar la vacuna de la hepatitis B a bebés, cosa que los expertos desaconsejan

La política de vacunación a recién nacidos ha reducido en más de un 95% las infecciones por hepatitis B en niños

La Administración Trump propone suministrar la primera dosis a las 12 años, argumentando que la enfermedad se transmite por vía sexual

Trump y Kennedy redoblan su ofensiva con bulos contra el paracetamol y las vacunas al vincularlas de nuevo al autismo

Un profesional vacuna a un bebé.

Washington
El comité asesor de vacunas elegido por el secretario de Salud de EEUU, Robert F. Kennedy Jr., votará esta semana si decide recomendar un retraso en la administración de la vacuna contra la hepatitis B para la mayoría de los niños estadounidenses, aunque aún no ha determinado cuánto tiempo propondrá aplazarla, según ha avanzado la agencia Reuters.

La idea de posponer la dosis que se administra a los recién nacidos —una práctica vigente desde hace décadas— ha sido impulsada por el propio Kennedy, activista antivacunas desde hace años, en el marco de su intento de reformular la política de vacunación del país.

El anuncio de la votación coincide con publicación este martes de un análisis independiente elaborado por expertos en vacunas que han revisado más de 400 estudios e informes para concluir que la política estadounidense introducida en 1991 ha reducido en más de un 95% las infecciones por hepatitis B en niños.

“Tras una revisión exhaustiva, no encontramos datos de seguridad o eficacia que respalden retrasar la decisión de los padres de vacunar a sus recién nacidos contra la hepatitis B”, ha defendido Michael Osterholm, especialista en enfermedades infecciosas de la Universidad de Minnesota y cofundador del Vaccine Integrity Project, la iniciativa que elaboró el informe. El Vaccine Integrity Project se creó para proteger el uso de vacunas en EEUU y contrarrestar recomendaciones controvertidas de la Administración de Donald Trump que, según sus responsables, carecen de base científica.

La hepatitis B es una enfermedad hepática que se transmite a través de la sangre, el semen u otros fluidos corporales. Los bebés infectados durante su primer año de vida tienen un 90% de probabilidades de desarrollar una infección crónica, con riesgo elevado de cirrosis o cáncer de hígado.

Una investigación de 2024 revisada por el Vaccine Integrity Project muestra que ofrecer la vacuna al nacer ha evitado más de 6 millones de infecciones y cerca de 1 millón de hospitalizaciones relacionadas con la hepatitis B entre los niños nacidos entre 1994 y 2023. Retrasar la vacuna aumentaría el riesgo de transmisión por parte de un progenitor o cuidador infectado, ha advertido Tony Fiore, experto en vacunas y exmiembro del comité que decidirá ahora si se modifica la política actual.

En las últimas semanas, el presidente Donald Trump y otros responsables sanitarios han abogado por administrar la primera dosis a los 12 años, argumentando que el virus se transmite principalmente por vía sexual. Sin embargo, los expertos insisten en que la evidencia contradice ese planteamiento.

