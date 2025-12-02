Más de una docena de veterinarios del Gobierno de Aragón reforzarán la inspección en granjas por la peste porcina africana

El Gobierno de Aragón reforzará la inspección en las granjas de cerdos de Aragón con más de doce veterinarios, que intensificarán los controles y asesorarán a las empresas del sector ante la llegada de la peste porcina africana a España. Los casos detectados, cuatro hasta la fecha, solo se han registrado en la provincia de Barcelona, pero la DGA insiste en la llamada a la calma a la ciudadanía y en reforzar las tareas de control.

Este lunes, el consejero de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Javier Rincón, se ha reunido en la sede del departamento con los representantes de las organizaciones profesionales agrarias y las cooperativas de la comunidad. "Han trasladado la inquietud del sector", ha resumido Rincón, que ha insistido en que "la carne de cerdo se puede consumir con tranquilidad". Entre otras acciones, el consejero ha destacado que "hay que seguir trabajando en bioseguridad" y ha destacado "el esfuerzo" de la consejería para "seguir vigilando".

"Sigue siendo pronto y de momento tenemos que ver si se localizan los focos en el entorno de Barcelona", ha resumido Rincón, que se ha mostrado deseoso de que se encuentre el origen de la enfermedad: "Dentro de esta situación, sería algo positivo, porque estaría el foco controlado".

En ese mensaje de calma, Rincón ha insistido en que "no hay casos en ninguna explotación en España ni en ningún animal de Aragón". El consejero de Agricultura ha destacado que "la regionalización" de los países por las exportaciones se sigue negociando, una tarea que el ministerio tendrá que hacer país a país.

Más agentes y contacto con Cataluña

El consejero aragonés ha asegurado que han existido conversaciones con la Generalitat para conocer cómo avanza la enfermedad en Cataluña. "Bastante tienen con lo que tienen", ha ironizado Rincón, al asegurar que ese flujo de información se da "permanentemente", pero sin inmiscuirse en las tareas de la comunidad vecina. Las reuniones internas también han implicado a la Dirección General de Salud Pública y a la de Medio Natural.

Rincón también ha asegurado que se contratará "a más personal", en esos algo más de doce veterinarios que se sumarán a las inspecciones en las granjas de Aragón, más de 4.300 distribuidas por toda la comunidad. "Queremos seguir controlando, asesorando a las granjas y hacer esa labor de acompañamiento", ha resumido el consejero. Otra de las medidas que también van a implementar desde la DGA es el cruce entre los mapas de granjas y de la extensión del jabalí por el territorio. Para controlar la población de este animal, el Gobierno autonómico está en contacto con las asociaciones de cazadores, "para intensificar" su actividad y aportar "toda su información".

Los Agentes de Protección de la Naturaleza (APN) también han recibido indicaciones para hacer frente en Aragón a una posible expansión de la peste porcina africana. La medida, enviada desde Medio Natural, insta a los agentes a "intensificar la vigilancia para la detección de jabalíes muertos en el campo, con especial atención en las comarcas limítrofes con Cataluña". En el resto de comarcas, la vigilancia será "pasiva reforzada". Por último, los APNs ya conocen el protocolo de actuación: "Todo cadáver de jabalí encontrado muerto en el campo debe considerarse sospechoso de peste porcina africana hasta que el laboratorio oficial descarte la presencia del virus". La DGA promueve así "la detección temprana y notificación rápida" para frenar un posible avance.

La directora general de Calidad y Seguridad Alimentaria, Aitziber Lanza, ha destacado la relación con su homóloga catalana. "Han chequeado todas las explotaciones de cebo de Cataluña y no hay ningún caso", ha concretado Lanza, que ha asegurado que la situación actual "no es buena ni agradable, pero estamos en el escenario menos malo".

En las organizaciones agrarias

El secretario general de Asaja Aragón, Ramón Solanilla, ha expresado la preocupación del sector por los positivos de peste porcina africana en Barcelona, aunque ha insistido en que "los consumidores tienen que estar tranquilos" porque no afecta ni a los humanos ni a la calidad de la carne.

El secretario general de UPA, José Manuel Roche, ha apostado por trabajar conjuntamente en un protocolo a corto plazo con todas las medidas a instaurar si la peste porcina entrara en Aragón, si bien ha aplaudido la labor realizada por parte de la Generalitat a la hora de localizar focos y aprobar medidas para evitar nuevos contagios, dado que se trata de una enfermedad "muy contagiosa" y "letal", a la que "prácticamente no sobrevive ningún animal". "Tenemos que tener en cuenta que en estos momentos hay muchos ganaderos en nuestra comunidad autónoma que están pagando una hipoteca de estas explotaciones y que no podrían soportar un vacío sanitario durante mucho tiempo si no tienen ayudas por parte de las administraciones", ha defendido.