Un dentista revela cada cuánto hay que cambiar el cepillo de dientes: "Se acumulan millones de bacterias"

La salud bucal tiene un enorme impacto en la salud general. La higiene bucodental mejora la nutrición, la digestión y la calidad de vida. Desde lavarse los dientes hasta acudir al dentista, muchas personas siguen las recomendaciones de los expertos para tener una buena sonrisa.

No obstante, los materiales que se utilizan para esta tarea también son importantes. En ocasiones, algunos usuarios descuidan la cantidad de veces que deben cambiar su cepillo de dientes. De hecho, la frecuencia genera debate y confusión entre muchas personas.

En este contexto, el dentista y divulgador Simón Pardiñas ha compartido un vídeo en TikTok dando respuesta a esta incógnita. Según el experto, las cerdas del cepillo de dientes pueden dañarse rápidamente si estás "realizando una técnica incorrecta y apretando demasiado".

Este método podría "dañar tus dientes y encías", tal y como advierte el dentista. En la publicación, que acumula múltiples visualizaciones en la red social, Pardiñas explica que "normalmente, recomendamos hacerlo cada tres meses".

El dentista avisa que "si has pasado por algún tipo de infección vírica o bacteriana, lo aconsejable es justo después porque se acumulan millones de bacterias que pueden ser perjudiciales".

La parte final del vídeo está marcada por un truco del doctor: "Lo mejor es renovarlo en cada estación: verano, otoño, invierno y primavera". Es importante destacar que el cambio de cepillo no responde únicamente a la higiene, sino para mantener su funcionalidad.

Las cerdas son las partes más importantes de los cepillos de dientes. Estos elementos están diseñados para eliminar la placa bacteriana, así como los restos de comida y los microorganismos que se acumulan en esta parte del cuerpo.

Es importante renovar el cepillo de dientes con cierta regularidad para evitar la acumulación de bacterias. Especialmente, el tiempo de renovación se reduce si el instrumento no se mantiene en condiciones óptimas de limpieza o si la persona ha estado enferma.