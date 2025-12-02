Un profesor de secundaria en Catalunya cobra 580 euros menos que uno en Euskadi

La brecha salarial de los docentes ha aumentado en la última década debido a los complementos aprobados por cada gobierno autonómico. En 2025, los salarios más altos han sido los del profesorado de Euskadi y los más bajos los de Catalunya, Aragón y Asturias, con una diferencia de más de 800 euros, según el estudio publicado este martes por la UGT. La brecha que existe entre las retribuciones de los maestros (primaria) es de 550 euros, mientras que la diferencia en el cuerpo de Secundaria es de cerca de 680 euros, y en el profesorado de Formación Profesional, superior a los 800 euros. Estas diferencias salariales entre todo el profesorado de España se ha calculado teniendo en cuenta las retribuciones básicas y complementarias.

UGT denuncia que, pese a los acuerdos firmados para la recuperación progresiva del poder adquisitivo de los empleados públicos y tras el último pacto que supondrá una subida real del 11,5% total en el periodo de 2025 a 2028, la desigualdad salarial no disminuye y se debe a los conceptos que perciben los docentes en sus complementos de carácter autonómico.

Canarias, a la cabeza

Teniendo en cuenta el salario base, el complemento de destino, el específico de cada comunidad autónoma, el de residencia, y el de productividad/consolidación u otros acuerdos, los maestros y maestras mejor remunerados son los de Canarias (2.986 euros), Ceuta y Melilla (2.960), Euskadi (2.858), Baleares (2.671), Cantabria (2.627) y Castilla-La Mancha (2.594), y los peor pagados son los de Asturias (2.312 euros), Aragón (2.382) y Catalunya (2.399).

En Madrid un maestro o maestro cobra 2.473 euros, en la media de los 2.400 euros que perciben la mayoría. En las etapas de Secundaria y FP, los mejor retribuidos son también los profesores vascos, seguidos de los profesores y profesoras de Cantabria y Castilla-La Mancha. En Secundaria los sueldos oscilan entre los 3.309 euros del País Vasco y los 2.626 euros de Asturias. En Formación Profesional, los sueldos se sitúan entre los 3.257 euros de Euskadi (incluso por encima de los 3.090 euros de Ceuta y Melilla que cobran complemento de residencia) y los 2.445 euros de Asturias. UGT destaca que las dos comunidades con mayor pujanza económica, Madrid y Catalunya, tienen los salarios de los docentes en el tramo inferior de las retribuciones.

Un maestro o maestra de Primaria catalán cobra en torno a 460 euros menos que un docente de Euskadi (y entre 580 euros en el caso de un profesor o profesora de Secundaria o 710 euros para FP). El sindicato lamenta que las transferencias en materia educativa a las diferentes comunidades autónomas supongan, "en la práctica, que las subidas salariales no se aplican ni de manera uniforme ni al mismo tiempo". Apunta la necesidad de armonizar y regularizar los incrementos salariales entre las diferentes administraciones para paliar el desequilibrio retributivo.