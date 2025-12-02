Avispón oriental vs avispa asiática: claves para distinguirlas a simple vista

La detección del avispón oriental en Murcia ha generado preocupación, pero conviene aclarar las diferencias con la avispa asiática o velutina, ya conocida en el norte de España. Las principales diferencias superficiales están en el color: la avispa asiática es más oscura, casi negra, con una franja amarilla en el abdomen, mientras que el avispón oriental es más rojizo y marrón.

Aunque físicamente son similares y comparten agresividad, su comportamiento y forma de anidamiento marcan la principal diferencia.

Carlos Zafra, técnico veterinario de la AARM, explica que «la velutina hace sus nidos en lo alto de los árboles, lo que la protege de las amenazas y reduce la interacción con personas», mientras que el avispón oriental construye sus nidos en la tierra, generalmente en madrigueras. Esto convierte a transeúntes, senderistas y animales en posibles víctimas: «Si tropiezas con un nido de estos, en 30 segundos te pueden picar decenas de individuos», advierte Zafra.

Tres muertes este año en España

La velutina ha causado en Galicia tres muertes este año y varias en Francia, pero su forma de anidamiento hace que el contacto humano sea menos frecuente.

Por el contrario, la oriental es más agresiva y su cercanía al suelo aumenta el riesgo. Además, la especie oriental está adaptada a zonas áridas y puede afectar tanto a colmenares como a otros insectos y cultivos. Ambas tienen su punto de mira especialmente a las abejas, de ahí a que el riesgo a un desequilibrio del ecosistema esté muy presente.

Mientras la velutina es conocida por su impacto en la apicultura, el avispón oriental representa un desafío adicional debido a su mayor capacidad de propagación.