Hipra ensayará el año que viene en animales las vacunas contra la peste porcina africana: "Estamos esperanzados"

La farmacéutica catalana Hipra empezará a ensayar el año que viene con animales los prototipos de vacunas contra la peste porcina africana (PPA) que ha desarrollado. La farmacéutica lleva desde 2019 investigando el virus y hace dos años que lidera un proyecto europeo para desarrollar una vacuna contra la PPA. La directora de Investigación de la División de Salud Animal de Hipra, Marta Sitjà, admite que este virus, además de su virulencia, también es "muy complejo" porque tiene hasta 150 proteínas, y no basta con bloquear una para evitar que continúe infectando a los cerdos. De momento, sin embargo, Hipra no puede poner fecha a la llegada de la vacuna al mercado. "Aún estamos lejos, pero estamos esperanzados" dice Sitjà, subrayando que, ante la crisis actual, es necesario aplicar medidas para erradicar el virus.

Hipra puso en marcha el proyecto para desarrollar una vacuna contra la PPA hace seis años, después de que el virus causara estragos en China y llegara a matar a la mitad de los cerdos del país. "No es un virus nuevo. En los años 70 ya hubo unos primeros brotes en España. En su momento también se gestionaron, hasta el año 1994 que es cuando se consiguió erradicar el virus en España. Es verdad, también, que en 2018-2019 aparecieron unos brotes muy virulentos con una gran repercusión en Asia", explica Marta Sitjà a EL PERIÓDICO.

En ese momento, añade, la compañía ya tenía una capacidad internacional "muy alta" y comenzó a colaborar con un grupo de investigación del CSIC de Madrid, del Centro de Biología Inocular de Severo Ochoa. "Ellos aportaron el conocimiento de base científico del virus y nosotros complementamos con nuestra experiencia en el desarrollo de vacunas", indica.

El salto a Europa

A partir de 2024, esta investigación dio el salto a Europa a través del consorcio europeo VAX4ASF, que lidera la farmacéutica gerundense, y cuyo objetivo es encontrar una vacuna para hacer frente al virus. Actualmente, explica, sí que se está comercializando alguna vacuna, en Vietnam, "pero aún así hay controversia respecto a su funcionalidad y si son suficientemente seguras o no".

El virus de la peste porcina tiene 150 proteínas, varias con la misma función, por lo que bloquear una no evita que el virus encuentre otras vías de escape

El proyecto que lidera Hipra, que tiene una duración de cuatro años, apuesta por lo que se conoce como vacunas vivas atenuadas (es decir, que contienen el virus debilitado). Participan en él hasta 17 países europeos, con centros de investigación que tienen distintos roles, y también toman parte Estados Unidos y Kenia.

Una vez el proyecto ha llegado a su ecuador, la farmacéutica biotecnológica ya tiene varios prototipos -por confidencialidad no se sabe cuántos- que ya han funcionado en el laboratorio. Y en 2026 empezará a ensayarlos con cerdos. "En estos dos próximos años, el objetivo es hacer todas las pruebas de verificación con los estudios animales para acabar de confirmar que el diseño de la vacuna es el adecuado para poder garantizar un producto seguro", concreta la directora de Investigación de la División de Salud Animal.

Procesos largos

"El desarrollo de las vacunas son procesos largos. Tenemos que garantizar toda la parte de calidad del producto y que va a ser seguro y eficaz frente a las diferentes condiciones que se puede encontrar a nivel de campo. Pero bueno, aún así estamos esperanzados: los prototipos tienen el diseño; se está cumpliendo con el diseño que queríamos y ahora estamos en el momento crítico del proyecto de poder demostrar que todo esto se confirma en estos estudios en animales", abunda.

"Es necesario que la vacuna proteja, pero que también tenga un marcador que permita diferenciar a los animales vacunados de los infectados" Marta Sitjà — Directora de Investigación de la División de Salud Animal de Hipra

Además de ser eficaz contra la PPA, Marta Sitjà precisa que Europa también ha puesto el requisito de que la vacuna permita diferenciar entre aquellos cerdos que se han vacunado -y que, por tanto, también dan positivo al virus- y aquellos otros que realmente se han infectado y han contraído la enfermedad.

La directora de Investigación de la División de Salud Animal de Hipra, Marta Sitjà / Hipra

"Este sistema de diferenciación entre vacunación e infección supone un punto más de complejidad en el diseño de la vacuna", explica la directora. "Es necesario que la vacuna proteja, pero que también tenga un marcador que permita diferenciar a los animales vacunados de los infectados", añade.

Un virus "muy complejo"

La directora de Investigación de la División de Salud Animal de Hipra admite que el virus de la PPA, además de ser muy virulento, es también "muy complejo". "Tiene hasta 150 agentes, es decir, 150 proteínas, y que varias de ellas hacen la misma función; por lo tanto, bloquear una no evita que el virus encuentre otras vías de escape para continuar infectando", detalla.

Y para hacerlo gráfico, compara el virus de la PPA con el del covid-19. “En ese caso, bloqueando una única proteína es posible modular la infección”, concreta Sitjà (en referencia también a la vacuna que ha desarrollado Hipra contra la covid). "Pero en el caso de la peste porcina africana, no nos encontramos en esta situación", precisa. Además, explica que el virus de la PPA tiene como "células diana" aquellas que forman parte del sistema inmunitario de los cerdos. Y que, por tanto, afecta directamente e infecta "la primera línea de protección que tienen los animales".

Primer diseño

En función de lo que se obtenga de los ensayos con animales que se hagan en 2026, se podrá empezar a pensar en las siguientes fases de desarrollo de la vacuna. De momento, Hipra no puede poner fecha a la llegada de la vacuna al mercado. "Además de desarrollar la vacuna, también hay todo un esfuerzo complementario para ver cómo la implementaremos a partir del momento en que la tengamos; y, por otra parte, tenemos a muchos científicos investigando para que, si el primer diseño no funciona, podamos tener alternativas y otras propuestas para seguir trabajando en busca de esta solución", dice la directora de Investigación en Salud Animal.

La vacuna contra la PPA todavía tardará en llegar. Y por, eso subraya la experta, de momento es necesario que el Gobierno aplique medidas para erradicar el brote de Cerdanyola. "Después, en función de los resultados que se obtengan con la investigación, será cuando se podrá ver si, en el horizonte de 2027, 2028 o 2029, podría haber medidas diferentes a las que ya se aplican actualmente", señala Sitjà.

"Para mí sería una gran satisfacción, a nivel de compañía, haber sido capaz de abordar este reto y haber encontrado una solución para ayudar a una crisis mundial de este calibre; pero también una gran satisfacción para todo el sector por poder aportar y tener herramientas para minimizar el impacto que tiene la infección de este virus", zanja.