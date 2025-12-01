Ordeig pretende "replantear" algunas Zonas de Protección de Aves para reforzar la agricultura

Diversas organizaciones agrarias han convocado este lunes una tractorada en Lleida para exigir cambios en la gestión de las Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA). Unió de Pagesos, ASAJA, Revolta Pagesa y las plataformas Manifest del Gran Urgell y Pagesos o Conills reclaman a la Generalitat la creación de un patronato en el que participen el Departament de Territori, ambientólogos y agricultores para gestionar las zonas ZEPA. La tractorada ha comenzado a las diez de la mañana en los Camps Elisis de Lleida.

Paralelamente, el conseller de Agricultura, Òscar Ordeig, ha apostado —en una entrevista para Catalunya Ràdio— por "replantear" algunas de las ZEPA para garantizar el desarrollo de la actividad agraria. El conseller ha querido recordar que la gestión de estas delicadas zonas recae sobre el Departament de Territori y que su conselleria "ya está hablando con las diferentes organizaciones y el sector" para encontrar "fórmulas" que eviten el "abandono" de cultivos dentro de las zonas de protección que tienen "limitaciones para la actividad agraria". Ordeig ha añadido que se han producido "tantas restricciones a la actividad agraria" que es imprescindible encontrar un "equilibrio" entre el impulso y mantenimiento del sector y la preservación del medio ambiente.

Relevo generacional

Carol Aixut, responsable de medio ambiente de Unió de Pagesos (UP), anunció la protesta el pasado miércoles en una rueda de prensa en la que aseguró que "hace 20 años que la Plana de Lleida está denostada, sufre un abandono de fincas, no tenemos relevo generacional y hay despoblamiento de las zonas rurales". Para facilitar el relevo generacional, Unió de Pagesos plantea al Departamento de Agricultura la intervención de los alquileres de la tierra con un límite máximo de precio de alquiler, activación de pujas de tierras en desuso, revisión de fiscalidad y normativa de ayudas. El gran mérito es encontrar este equilibrio entre la actividad productiva y la sostenibilidad", ha asegurado Ordeig, y ha aclarado que "hacerlo sin tener en cuenta a las personas que viven y trabajan es un absurdo, pero hacerlo sin la ciencia ni los expertos (...) también es un error".

Balance anual

La Unió de Pagesos también ha aprovechado para hacer un balance y valoración del año agrario en la que han destacado una bajada de la demanda de la fruta a partir de agosto, donde los agricultores han debido venderla por debajo del precio de coste. También han defendido reclamar en Europa un cambio de categoría de la Dermatosis nodular contagiosa para evitar el vaciado masivo de granjas. "Los vaciados sanitarios no son la solución. No puede ser que el protocolo mate más que la enfermedad", ha afirmado la coordinadora nacional de UP, Raquel Serrat.