Tres detenidos tras un intento de robo en la AP-7 frustrado por un mosso fuera de servicio

Tres hombres han sido detenidos este lunes en Riudoms (Baix Camp) después de un intento de robo en la AP-7 que ha acabado desencadenando una persecución en la que han participado hasta trece patrullas de los Mossos d’Esquadra. Los hechos han ocurrido a primera hora de la tarde, cuando un agente fuera de servicio ha visto cómo tres individuos intentaban sustraer objetos de un vehículo parado en el arcén de la autopista en sentido sur, a la altura del kilómetro 259, en el término municipal de Vila-seca (Tarragonès).

Según fuentes policiales, el agente se ha detenido para evitar el robo, pero los sospechosos han huido rápidamente con su coche. El mosso los ha seguido mientras abandonaban la AP-7 a la salida de Cambrils y continuaban la fuga por la carretera TV-3141, donde han circulado de manera temeraria. La situación ha obligado a activar hasta trece dotaciones policiales.

La persecución ha terminado en el punto kilométrico 3,2 de esa vía, ya en Riudoms, donde los tres hombres han abandonado el vehículo e intentado escapar a pie. Finalmente, todos han sido arrestados como presuntos autores de un delito de robo en grado de tentativa, desobediencia a los agentes de la autoridad y otro contra la seguridad vial.