Rescatados dos jóvenes de 17 y 19 años con síntomas de hipotermia tras pasar la noche a la intemperie en Huesca

Dos jóvenes de Zaragoza, de 17 y 19 años, fueron rescatados este domingo por agentes de la Guardia Civil tras pasar la noche al raso, con temperaturas mínimas, después de perderse en la ruta que estaban realizando en el valle de Izas, en el término municipal de Canfranc (Huesca).

Según han confirmado fuentes de la Guardia Civil, ambos varones fueron rescatados después de activarse el GREIM de Jaca, la Unidad Aérea de Huesca y el médico del 061, que sobrevolaron la zona en busca de los senderistas extraviados y, finalmente, pudieron trasladarlos en la aeronave hasta el hospital San Jorge de Huesca. Ambos jóvenes, vecinos de Zaragoza, presentaban síntomas de hipotermia después de haber pasado la noche al raso, con temperaturas mínimas de hasta -4 grados en el entorno de Canfranc.

Este ha sido uno de los rescates en los que los cuerpos y fuerzas de Seguridad del Estado han tenido que intervenir en este fin de semana en el Pirineo, en el que han sido varios los extravíos y las lesiones leves pero que han requerido de la actuación de los profesionales.

Así, el pasado jueves, se recibió un aviso en el que se comunicaba que un senderista, un varón de 42 años y vecino de Oiarzun (Guipuzcoa), se había extraviado mientras realizaba la actividad en la zona del barranco del Ministirio (en el término municipal Sallent de Gállego) y no podía continuar la actividad.

Se activó entonces al GREIM de Panticosa y a la Unidad Aérea de Huesca. Tras localizar al senderista, fue evacuado y trasladado en la aeronave, hasta el parking de la Estación de esquí de Formigal, donde se encontraba su vehículo particular. Se trata de un varón de 42 años y vecino de Oiarzun (Guipuzcoa)

Este sábado, los agentes tuvieron que intervenir en sendos accidentes de montaña. El primero, cuando a las 12.50 horas, se recibió aviso en el que se comunicaba que un senderista se había caído mientras realizaba la actividad en la zona del Collado de Linza (Ansó), sufriendo una luxación de hombro.

Pasa socorrerle se activó GREIM de Jaca, Unidad Aérea de Huesca y el médico del 061. Tras sobrevolar la zona y localizar al senderista, fue evacuado y trasladado en la aeronave, hasta el refugio de montaña de Linza. Se trata de un varón de 60 y vecino de Pamplona (Navarra).

Apenas dos horas después, la Guardia Civil recibió el aviso de que dos esquiadores de montaña, mientras realizaban la actividad en las inmediaciones del Pico Estremere (Francia), uno de ellos se había caído, sufriendo un esguince de rodilla que le impedía continuar.

Se activó entonces al GREIM de Jaca, la unidad Aérea de Huesca y el médico del 061 que, tras sobrevolar la zona y localizar a los esquiadores, los evacuaron y trasladaron en la aeronave, hasta su vehículo particular. Se trata de una mujer (herida) y un varón, ambos de 52 años y vecinos de Bilbao (Vizcaya).