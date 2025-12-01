Accidente de tráfico
Muere el acompañante de un quad al chocar contra una vaca en Moià: el conductor huye y se entrega horas más tarde dando positivo en drogas
Se presentó en la policía de Montcada i Reixac y ha sido detenido por un delito de abandono del lugar del accidente y de homicidio por imprudencia grave
Mueren dos jóvenes de 17 y 21 años al chocar su coche contra un muro en Granada
Casi la mitad de los muertos en carreteras catalanas este año son ciclistas, peatones y motoristas
Xavi Moraleda
Un hombre de 36 años ha muerto después de impactar contra una vaca mientras circulaba en quad por un camino rural próximo a la C-59, en Moià. El difunto, que iba de copiloto, quedó inconsciente a causa del accidente y el conductor, un hombre de 37 años con quien mantenía una relación de amistad, huyó del lugar de los hechos inmediatamente después. Horas más tarde, acabó entregándose en Montcada i Reixac (Vallès Occidental) y terminó detenido por un delito de abandono del lugar del accidente y de homicidio por imprudencia grave. Además, le realizaron la prueba de drogas y dio positivo en cocaína.
El siniestro tuvo lugar la tarde de este domingo, hacia las siete y media. Inmediatamente, los cuerpos de seguridad recibieron una alerta y cuando los efectivos del SEM llegaron al lugar solo encontraron al accidentado, que se encontraba inconsciente. No había rastro del conductor, que había escapado. Aunque los profesionales intentaron socorrer al hombre, acabó perdiendo la vida en el mismo lugar de los hechos.
El conductor del vehículo se entregó por su propia voluntad alrededor de las tres de la madrugada de este lunes en la comisaría de Montcada i Reixac, a más de 40 km del lugar donde había tenido el accidente. En ese momento quedó detenido como presunto autor de un delito de abandono del lugar del accidente y de homicidio por imprudencia grave.
Los agentes también le realizaron una prueba de alcoholemia y otra de drogas, la primera de las cuales dio negativa (aunque el resultado no era 0) y la segunda, positiva. Concretamente, en cocaína. Aun así, el cuerpo no ha podido constatar que en el momento del accidente fuera bebido o drogado.
El arrestado ha sido puesto a disposición del juzgado de Manresa durante la mañana de este lunes, 1 de diciembre.
