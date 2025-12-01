El martes, la influencia de dos frentes dejará lluvias débiles en casi toda la península

La influencia de dos frentes afectará este martes a la mayor parte de la península con precipitaciones débiles, aunque localmente en Galicia podrán ser fuertes y persistentes, y serán menos probables en el tercio este y Baleares, y que aportarán acumulaciones significativas de nieve en zonas del Sistema Central y de la Ibérica norte.

De acuerdo con el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología, tras el paso de un frente, se abrirán claros. No obstante, la entrada de un nuevo frente volverá a cubrir los cielos y a dejar precipitaciones en la mitad oeste peninsular y litorales cantábricos.

Los mayores acumulados se prevén en el oeste de Galicia, donde podrían ser localmente fuertes o persistentes, con bancos de niebla probablemente persistentes en esta región y en entornos de montaña y nieblas matinales en zonas de la meseta norte y este de la sur.

En montañas de la mitad norte, la cota de nieve estará en torno a los 1.000/1.200 metros y en las del sureste a partir de 1.500/1.700 con posibles acumulados significativos en zonas del Sistema Central y de la Ibérica norte que también podrían afectar localmente a áreas aledañas.

En Canarias habrá cielos nubosos, con precipitaciones débiles y ocasionales en el norte de las islas montañosas y poco nuboso o con intervalos en el resto, con pocos cambios en las temperaturas y vientos alisios con intervalos fuertes en zonas expuestas.

Las temperaturas máximas aumentarán en la Comunidad Valenciana, Melilla y localmente en el alto Ebro y norte de la meseta norte y de Baleares. Habrá predominio de los descensos en el resto. Las mínimas registrarán pocos cambios en los archipiélagos, Andalucía y tercio oriental peninsular; aumentarán en el resto.

Habrá heladas débiles en montañas de la mitad norte y sureste y en zonas de la meseta norte, que serán moderadas en el Pirineo.

Predominarán vientos del oeste y suroeste en la península y Baleares, que serán moderados en zonas de la meseta norte, cuadrante sureste y en litorales, llegando a fuertes, con posibles rachas muy fuertes, en los del Cantábrico, Galicia y Alborán.

Predicción por comunidades autónomas

- GALICIA: brumas y posibilidad de nieblas matinales y vespertinas dispersas en el interior, más frecuentes en zonas altas. Intervalos nubosos, con precipitaciones débiles a moderadas generalizadas, acompañadas de tormentas ocasionales, en la mitad oeste que no se descartan sean localmente fuertes y persistentes. La cota de nieve descenderá de 1.400-1.600 metros a 1.000-1.200 en las montañas de Ourense y del este de Lugo. Temperaturas mínimas con cambios ligeros predominando los aumentos y máximas en descenso. Heladas débiles y dispersas en las montañas de Ourense. Viento flojo en el interior, moderado en el tercio norte y moderado con intervalos fuertes en el litoral.

- ASTURIAS: brumas y posibilidad de nieblas matinales y vespertinas dispersas en cotas altas de la cordillera. Nuboso o con intervalos nubosos y precipitaciones débiles, más frecuentes e intensas en la cordillera. Cota de nieve en descenso de 1.400-1.600 a 1.000-1.200 metros. Temperaturas mínimas en aumento y máximas en descenso, menos acusado en la mitad occidental. Heladas débiles en la cordillera. Viento flojo en el interior y moderado en el litoral.

- CANTABRIA: brumas y posibilidad de nieblas matinales y vespertinas dispersas en la cordillera y en Cantabria de Ebro. Nuboso y cubierto al principio, abriéndose claros para aumentar a cubiertos al final. Precipitaciones débiles algo más intensas en zonas altas, y en el litoral, y menos probables en el interior. Cota de nieve en descenso de 2.000 a 1.000-1.200 metros. Temperaturas mínimas en ligero ascenso, más acusado en el litoral; máximas en descenso en el oeste, menos acusado en el este, y en ligero ascenso en Cantabria de Ebro. Heladas débiles en zonas altas de la mitad meridional. Viento flojo variable en el interior y moderado en el litoral.

- PAÍS VASCO: cielo nuboso y cubierto, abriéndose claros. Precipitaciones débiles generalizadas, más intensas en zonas altas del interior. Temperaturas mínimas en ligero ascenso y máximas en ligero descenso en Gipuzkoa y con pocos cambios en el resto. Heladas débiles y dispersas en zonas altas del interior. Viento flojo en el interior y moderado en el litoral.

- CASTILLA Y LEÓN: cielo nuboso o cubierto, con intervalos nubosos. Precipitaciones de noroeste a sureste, en general débiles, y chubascos dispersos por la tarde, más frecuentes en el noroeste. La cota de nieve bajará de 1.000 o 1.100 metros en el norte y 1.200 o 1.300 en el sur. Sin descartar algún banco de niebla matinal disperso. Temperaturas mínimas en ascenso y máximas en descenso en montaña y sin cambios o en ligero ascenso en la meseta. Heladas débiles en montaña y zonas altas cercanas. Viento del suroeste girando al oeste.

- NAVARRA: cielo nuboso o cubierto, disminuyendo a intervalos de nubes bajas acompañados de brumas y nieblas en el centro y norte. Precipitaciones débiles generalizadas que serán más frecuentes e intensas en el tercio norte. Cota de nieve en torno a 1.200 metros en el Pirineo. Temperaturas mínimas en ligero ascenso; máximas en descenso, menos acusado o sin cambios en el tercio occidental. Heladas débiles en el Pirineo y zonas aledañas, moderadas en su parte occidental, que serán débiles y dispersas en zonas altas del resto de Navarra. Viento flojo variable.

- LA RIOJA: nuboso con precipitaciones débiles tendiendo a intervalos nubosos. La cota de nieve bajará hasta unos 1.200 metros. Temperaturas mínimas en ascenso, y máximas en descenso en montaña y en ligero ascenso en el valle. Heladas débiles en la Ibérica. Viento del suroeste y oeste en la Ibérica, y variable en el valle, flojo en general.

- ARAGÓN: probables brumas y bancos de niebla matinales en zonas del sur de Huesca y del sistema Ibérico de Teruel. Intervalos nubosos, con precipitaciones débiles, avanzando de oeste a este. La cota de nieve en el Pirineo y el sistema Ibérico se situará en torno a los 1.300-1.500 metros. Temperaturas mínimas en ascenso y máximas en descenso. Heladas débiles en el sistema Ibérico y el Pirineo. Viento flojo ocasionalmente moderado.

- CATALUNYA: probables brumas y bancos de niebla matinales en la depresión central de Lleida. Intervalos nubosos, con precipitaciones débiles y dispersas en el Pirineo, sin descartar que se extiendan a zonas colindantes. Cota de nieve en torno a los 1.500-1.700 metros. Temperaturas mínimas en ascenso en el Pirineo y en ligero ascenso o sin cambios en el resto. Heladas débiles en el interior del tercio norte; máximas con pocos cambios. Viento flojo variable, ocasionalmente moderado en Tarragona y sur de Lleida.

- EXTREMADURA: cielo nuboso, con precipitaciones, en general débiles. Cota de nieve bajando hasta los 1.400 metros. Temperaturas mínimas en ascenso y máximas sin cambios o en ligero descenso. Viento de sur girando al oeste, flojo en general.

- COMUNIDAD DE MADRID: brumas y nieblas, más abundantes de madrugada y a primeras horas. Nuboso o cubierto, con apertura de grandes claros. Precipitaciones débiles. Cota de nieve en torno a 1.200-1.400 metros. Temperaturas mínimas en ascenso y máximas en descenso ligero, más acusado en la sierra. Heladas débiles en la sierra. Viento flojo variable.

- CASTILLA-LA MANCHA: brumas y nieblas, más abundantes de madrugada y a primeras horas. Nuboso o cubierto, tendiendo a intervalos nubosos. Precipitaciones débiles en general, que se irán desplazando del noroeste al sureste, y comenzarán de nuevo por el oeste. Cota de nieve en torno a 1.200-1.400 metros en el nordeste, aumentando hacia el sur. Temperaturas mínimas en ascenso; máximas en descenso. Heladas débiles en zonas montañosas. Viento flojo con intervalos moderados.

- COMUNIDAD VALENCIANA: cielo poco nuboso, aumentando a intervalos nubosos, cuando hay probabilidad de precipitaciones débiles en el tercio norte, que no se descartan de forma dispersa en el resto. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en ascenso o sin cambios; heladas débiles en puntos del interior. Viento flojo con intervalos de moderado del oeste, sin descartar rachas muy fuertes en puntos expuestos del prelitoral.

- REGIÓN DE MURCIA: cielo nuboso de nubes altas, aumentando a muy nuboso y sin descartar precipitaciones débiles ocasionales por la tarde. Temperaturas con pocos cambios. Vientos flojos a moderados.

- BALEARES: cielo nuboso con algún chubasco disperso y ocasional. Temperaturas nocturnas en descenso, y diurnas en ligero ascenso. Viento flojo a moderado.

- ANDALUCÍA: cielo muy nuboso o cubierto, acompañado de precipitaciones débiles a moderadas que se extenderán de oeste a este. Cota de nieve en torno a los 2.000 metros, descendiendo hasta los 1.500. Temperaturas sin cambios o en ascenso; máximas sin cambios en el litoral y en descenso en el interior. Heladas débiles en las sierras orientales. Viento flojo variable, aumentando a moderado, con intervalos fuertes de poniente en el litoral mediterráneo.

- CANARIAS: en el norte de las islas de mayor relieve, predominio de cielo nuboso con probabilidad de lluvias débiles y ocasionales, especialmente en medianías. Intervalos nubosos en el resto. Temperaturas con pocos cambios. Viento alisio moderado con intervalos de fuerte en vertientes sureste y noroeste, así como en cumbres de las islas de mayor relieve donde no se descartan rachas localmente muy fuertes. Brisas en costas suroeste de las islas montañosas.