Sostenibilidad en Catalunya
Girona protesta contra los macroproyectos energéticos: "Renovables sí, pero no así"
42 ayuntamientos de la demarcación y la plataforma Defensem l’Empordanet reclaman frenar las iniciativas en tramitación y revisar la planificación energética con el territorio
Las primeras pruebas para instalar un molino de viento en el área metropolitana se harán en Corbera
Tony Di Marino
Más de un centenar de personas se han concentrado este lunes por la tarde delante de la Delegación del Gobierno en Girona para mostrar el rechazo a los macroproyectos energéticos previstos en las comarcas gerundenses. La movilización, que ha reunido a unas 130 personas aproximadamente, ha sido impulsada por 42 ayuntamientos y la plataforma Defensem l’Empordanet. Los consistorios han entregado a la Generalitat el manifiesto en el que reclaman frenar los proyectos en tramitación y revisar la planificación energética con el territorio.
Los manifestantes han exhibido carteles con lemas como «Renovables sí, pero no así» y «No especulemos con el territorio», convertidos en consignas centrales de la protesta. El documento entregado denuncia que el modelo actual de despliegue energético se está impulsando «de espaldas al territorio» y reclama que los municipios tengan un papel determinante en la toma de decisiones, con una transición basada en un modelo distribuido, cercano a los puntos de consumo y compatible con la preservación del paisaje, la actividad económica y el patrimonio natural.
Durante el acto, Josep Molinas, alcalde de Bellcaire d’Empordà, ha leído el manifiesto ante los asistentes, seguido de una firma simbólica de los alcaldes y una fotografía conjunta.
