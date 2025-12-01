Funcionarios de prisiones abortan una presunta pelea por venganza con armas artesanales en Brians 2

Funcionarios de prisiones han abortado este lunes una presunta pelea por venganza con armas artesanales en Brians 2. El Departament de Justícia ha explicado que dos internos han intentado agredir a otros presos con "pinchos artesanales", y que el centro propondrá las medidas adecuadas para ellos. UGT califica el incidente de "grave" y alerta de la "sofisticación" y "letalidad" de las armas, como mangos de escoba "modificados como lanzas", bolígrafos o hierros manipulados para convertirlos en objetos con puntas metálicas afiladas, punzones grandes con mangos hechos de tela o pinzas manipuladas para "causar heridas incisas". UGT pide aumentar la plantilla ante el "riesgo vital constante" al que están expuestos los trabajadores penitenciarios.

Fuentes del Departament de Justícia i Qualitat Democràtica han asegurado que este departamento trabaja por la seguridad en los centros penitenciarios y ha agradecido "el trabajo y la profesionalidad" de los funcionarios, a la vez que han considerado "intolerables" las agresiones en las prisiones.

El sindicato ha explicado que durante la salida de actividades hacia el polideportivo ha habido un "intento de agresión multitudinaria y planificada" de internos del módulo 4 contra presos del módulo 3. Una funcionaria lo ha visto y se ha activado el Código 2 del protocolo de seguridad, lo que ha permitido "interceptar y neutralizar lo que podría haber sido una batalla campal con consecuencias fatales".

La formación sindical explica también que el incidente responde a una venganza entre grupos rivales a raíz de agresiones previas, y considera que este tipo de perfiles "y sus dinámicas violentas" comportan un "peligro extremo" dentro de las prisiones que no se puede "tolerar".

Por ello, además del aumento de dotación de personal en Brians 2, el sindicato pide una revisión "urgente" de los protocolos de seguridad, un incremento de efectivos de vigilancia en la calle Major y "otros puntos de paso críticos", con la creación de una unidad de traslados de internos y un seguimiento disciplinario "ejemplar" de los hechos ocurridos hoy con una aplicación "estricta" del reglamento penitenciario.