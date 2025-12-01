Los delitos sexuales en Catalunya aumentan un 8,3% en los nueve primeros meses del año

La delincuencia sigue a la baja en Catalunya, excepto la sexual. Según datos del Ministerio de Interior correspondientes a los primeros nueve meses de 2025 los delitos en Catalunya han descendido un 2,8%, si se compara con el mismo periodo del año pasado. En concreto, se ha producido una fuerte caída de robos con fuerza en establecimientos y otras instalaciones (un 13,3 menos), robos con fuerza en domicilios (11.6% menos), hurtos, el delito más habitual, (2,8% menos), homicidios y asesinatos, tanto consumados (un 25,4% menos) como intentados, (1,4% menos), ciberestafas (un 6,7% menos) o un descenso de las lesiones y riña tumultuaria (un 2,1% menos), entre otros.

Pese a este descenso, siguen aumentando los delitos contra la libertad sexual en todo el territorio catalán. Han subido un 8,3%, mientras que las agresiones sexuales con penetración lo hicieron un 8,8% y el resto de delitos contra la libertad sexual un 8,0. Fuentes policiales señalan que cada vez hay más concienciación para denunciar este tipo de delitos y que no siempre han ocurrido este año, sino que desde que una víctima sufre una agresión sexual y es capaz de contarlo suele pasar un tiempo.

También se han incrementado hasta inicios de octubre en Catalunya los delitos de robo con violencia e intimidación, (1,4%), se ha producido un secuestro más (10 este año 9 el anterior), tráfico de drogas un 13% más y robos de vehículos un 0,4%. También los ciberdelitos de acoso por la red, suplantación de personalidad o revelación de secretos han crecido un 24,3%.

En total en Catalunya se han producido hasta finales de septiembre 375.413, una cifra inferior a los 286.319 del mismo periodo del año pasado.

Más tráfico de droga en Barcelona

El Balance de Criminalidad del Ministerio de Interior correspondiente a los nueve primeros meses del año también establece que en Barcelona los delitos han bajado un 4%. Igual que en el resto de Catalunya los delitos sexuales en la ciudad subieron un 10,4% con 1.036 denuncias. De ellas las agresiones sexuales con penetración aumentaron un 8,2% y el resto de delitos contra la libertad sexual, como los abusos, un 11,7%.

Siguiendo la tendencia del resto de Catalunya han bajado un 31,7% los robos con fuerza en establecimientos y otras instalaciones, casi un 24% los robos con fuerza en domicilios y un 2,5% los hurtos, que es el principal delito cometido en la ciudad. Los intentos de homicidios y asesinatos se han incrementado un 35% pero los crímenes consumados han bajado un 9% en la ciudad y las lesiones y riñas tumultuarias, como las peleas, subieron un 1,2%.

También se han producido más denuncias por tráfico de drogas, con un incremento del 31,6%, y casi un 2% más de robos con violencia e intimidación. En la ciudad se han producido cuatro secuestros estos primeros nueve meses del año, la misma cifra que en 2024. Sin embargo, las sustracciones de vehículos cayeron un 5,7% en la ciudad. La cibercriminalidad ha descendido un 7,8%, principalmente las estafas informáticas (un 9,6% menos), pese a que otros ciberdelitos, como los acosos o las suplantaciones, subieron un 30,6%.

El Ministerio de Interior elabora estas trimestralmente estas tablas de evolución de la criminalidad con datos de la Policía Nacional, Mossos d'Esquadra, Guardia Civil y policías locales catalanas.