La crisis de la vivienda está detrás del 62% de las situaciones de sinhogarismo en Catalunya

La crisis residencial es la principal puerta de entrada al sinhogarismo en Catalunya. En concreto, el 32% de las personas sin hogar lo están porque fueron desahuciadas; un 16% porque no pudieron renovar su contrato de alquiler y un 14% porque no pudieron pagarlo. Al menos un 62% de las personas en situación de sinhogarismo en Catalunya, pues, lo están porque han tenido problemas relacionados con la crisis del precio de la vivienda. Son datos del Comité de Expertos para la Transformación y la Innovación Social (CETIS), un grupo de trabajo de la Conselleria de Drets Social, que este lunes ha presentado el informe 'Estrategias contra el sinhogarismo'.

el primer

Así, aclara también el estudio, alrededor de un 20% de las situaciones de sinhogarismo se deben a causas individuales como las adicciones, los problemas de salud o la pérdida de trabajo. El grupo de expertos, eso sí, considera que pese a que estos últimos motivos "son mucho menos frecuentes" que los que se producen por la crisis habitacional, "se encuentran mucho más presentes en el imaginario colectivo".

Un 20% de las personas sin hogar acabaron en esta situación por causas individuales como adicciones o problemas de salud

Estas cifras, eso sí, no se reducen a las personas que duermen en la calle o en asentamientos informales, sino que engloban a todo aquel que no dispone de una vivienda propia. De hecho, según apunta el informe a través del análisis de los datos del INE del 2022, el 62% de los catalanes y catalanas en situación de sinhogarismo viven la mayor parte del tiempo en albergues o centros de acogida, mientras que un 12% pernocta en el espacio público. Sea como fuere, el estudio también demuestra que el fenómeno del sinhogarismo es crónico: el 44% de las personas en situación de sinhogarismo llevan tres años o más sin disponer de una vivienda propia.

Un aumento difícil de cifrar

Los investigadores del CETIS, sin embargo, lo han tenido más difícil para establecer un dato tan básico como es el número total de personas sin hogar en Catalunya. Los expertos señalan que, pese a que sí se puede concluir que ha habido un aumento sostenido de las personas sin hogar, la falta de la uniformidad y la calidad de los datos complica ponerle cara y ojos al problema.

Los datos apuntan a un aumento sostenido de las personas sin hogar pese a la disparidad de las cifras de los diferentes recuentos

De esta manera, la encuesta del INE de 2022 –que solo tiene en cuenta a personas que haya acudido a centros o servicios sociales– concluye, por ejemplo, que el número de personas sin hogar se ha reducido a la mitad desde 2012. "No es una imagen que se corresponda con lo que vemos cada día en nuestras calles", ha asegurado durante la presentación del informe la investigadora y doctora en Economía Aplicada, Sara Ayllón.

En concreto, el INE cifra en 2.323 las personas sin hogar en Catalunya el 2022, mientras que la Direcció General de Drets Socials –que realiza encuestas a las unidades básicas de los servicios sociales– calcula que el mismo año había 39.035 personas en esta situación.

Muchas más mujeres

El estudio de Drets Socials también arroja luz sobre el perfil de las personas que se encuentran en esta situación. Basándose siempre en datos de la 'Encuesta sobre las personas sin hogar' del INE, el informe concluye que el perfil más habitual de persona sin hogar es un hombre (el 58% de las ocasiones), de entre 30 y 44 años (42%) y de nacionalidad extranjera (54%).

El perfil medio, sin embargo, oculta dos fenómenos en los que el estudio se detiene brevemente. Por un lado, las mujeres representan ahora el 42% de las personas sin hogar en Catalunya, mientras que en 2012 –año de la encuesta previa del INE–, la cifra era de tan solo el 12%.

Además, también cambia el perfil de los extranjeros, ya que se ha registrado un aumento significativo de las personas procedentes de Europa, en detrimento de las que llegaban a Catalunya desde África. "Creo que en el imaginario colectivo de mucha gente asociamos inmigración y sin hogarismo, pero no es así", ha querido destacar la consellera de Drets Social i Inclusió, Mònica Martínez Bravo, que ha cerrado el acto de presentación del informe.

En su intervención, Martínez Bravo ha asegurado que, "incluso antes de buscar los datos adecuados" para hacer un diagnóstico de la situación, la problemática del sinhogarismo debe tratarse con "la mirada correcta". "Es un problema humano, no de tener un pueblo o una ciudad en orden", ha afirmado. También se ha referido a la Ley del Sinhogarismo, que permanece estancada en trámite parlamentario pese a haber sido acordada ya durante la legislatura de Pere Aragonès.

El procentaje de mujeres sin hogar en Catalunya ha aumentado de un 19% el 2012 a un 42% el 2022

Oficina autonómica

En la lucha contra la problemática, y pese a que la coordinación de los recursos para paliar esta problemática ha mejorado en los últimos años –así lo demuestra la redacción de Marco de Acción 2022-2025 y la creación de las Gestoras de Casos Complejos–, queda todavía mucho camino por recorrer.

Muchos de los recursos de respuesta directa, como el acceso a albergues o centros de acogida, están saturados o con largas listas de esperas. Además, la intervención de las administraciones suele llegar muy tarde, cuando la pérdida de la vivienda es inminente o ya se ha producido.

El estudio concluye que las administraciones llegan tarde y actúan solo cuando la pérdida de la vivienda es inminente o ya se ha producido

Por todo ello, el CETIS propone crear una Oficina Autonómica para la Lucha contra el Sinhogarismo. Según el estudio, se articularía dentro de la Dirección General de Servicios Sociales y tendría como misión principal centralizar y ordenar la información disponible sobre el fenómeno, además de evaluar y establecer criterios básicos para que el resto de instituciones redacte sus propios planes sobre la problemática. La consellera ha asegurado que "es una buena propuesta" y que quizá pueda articularse mediante el Marco de Actuación 2022-2025, pero no ha puesto fecha ni se ha comprometido a adoptar todas las ideas recogidas en el informe del CETIS.

Atención ante los desahucios

El grupo de expertos de Drets Socials también tiene entre sus propuestas destacadas establecer un Programa Integral de Prevención de los Desahucios que permita acceder a asesoramiento jurídico gratuito y a servicios de mediación con la propiedad a las familias que tengan problemas con su alquiler.

Para atajar el problema, el CETIS propone crear un Programa Integral de Prevención de los Desahucios

Acabar con la problemática del sinhogarismo también pasa, según el CETIS, por asegurar una 'pasarela residencial' –es decir, dotar de una vivienda transitoria de emergencia– a colectivos que abandonan ciertas instituciones como cárceles, hospitales, centros de menores, para que su salida no implique un riesgo inmediato de sinhogarismo. La medida también beneficiaría a jóvenes extutelados y a mujeres víctimas de violencias género.