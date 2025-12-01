Confirmado por la Ley de Propiedad Horizontal: así pueden tus vecinos tomar "acciones judiciales" contra ti por hacer obras en tu piso

El sonido de un taladro a las ocho de la mañana es, para muchos, el despertar más temido en una comunidad de vecinos. Decidir modernizar el hogar cambiando la bañera por un plato de ducha o abriendo la cocina al salón es un derecho legítimo de cualquier dueño, pero este deseo de renovación tiene límites legales muy precisos. Cruzar esas líneas rojas puede desencadenar un conflicto vecinal que termine en los tribunales. Para entender hasta dónde llega la libertad individual dentro de un edificio compartido, resulta imprescindible consultar la Ley de Propiedad Horizontal (LPH), la normativa que regula la convivencia y las obligaciones en las comunidades de propietarios.

Específicamente, el artículo 7 de esta ley establece el marco de actuación. Cualquier propietario tiene la facultad de modificar los elementos arquitectónicos, instalaciones o servicios de su piso o local. Sin embargo, esta libertad no es absoluta. Existen condiciones ineludibles que deben respetarse para evitar problemas legales. La normativa dicta que las obras están permitidas siempre y cuando no menoscaben o alteren la seguridad del edificio, su estructura general, su configuración exterior o perjudiquen los derechos de otro propietario. Asimismo, hay un requisito administrativo fundamental: antes de iniciar cualquier trabajo, el vecino debe dar cuenta de tales obras previamente a quien represente a la comunidad, figura que suele recaer en el presidente.

Límites legales y actividades molestas

Más allá de las obras físicas, el comportamiento dentro de la vivienda también está fiscalizado. Queda terminantemente prohibido realizar alteraciones en el resto del inmueble sin permiso. Si un propietario advierte la necesidad de reparaciones urgentes en zonas comunes, su deber es comunicarlo sin dilación al administrador, en lugar de actuar por cuenta propia.

Además, el propietario debe ser consciente de que su vivienda no es un espacio sin ley. Realizar actividades prohibidas en los estatutos puede acarrear graves consecuencias. Estas actividades incluyen aquellas que resulten dañosas para la finca o que contravengan las disposiciones generales sobre actividades molestas, insalubres, nocivas, peligrosas o ilícitas. Ante situaciones de esta índole, la comunidad tiene herramientas para defenderse. El proceso se inicia con un requerimiento formal: el presidente de la comunidad, ya sea por iniciativa propia o a petición de cualquier propietario afectado, solicitará al vecino infractor el cese inmediato de dichas actividades. Este aviso se realiza bajo apercibimiento de iniciar las acciones judiciales procedentes si la conducta persiste.

El papel crucial de la junta de propietarios

Si el diálogo falla y el infractor ignora el requerimiento, la maquinaria legal se pone en marcha. Para elevar el conflicto a los tribunales, el presidente necesita el respaldo oficial de la comunidad. Previa autorización de la junta de propietarios, debidamente convocada al efecto, se podrá entablar contra el vecino la denominada acción de cesación. Este procedimiento se sustanciará a través del juicio ordinario, un proceso legal formal donde se evaluarán las pruebas y los testimonios.

Durante el litigio, la justicia puede actuar con rapidez para proteger a la comunidad. Una vez presentada la demanda, el juez tiene la potestad de acordar con carácter cautelar la cesación inmediata de la actividad prohibida. Incumplir esta orden judicial provisional es arriesgado, pues se realizaría bajo apercibimiento de incurrir en un delito de desobediencia. Además, el magistrado podrá adoptar cuantas medidas cautelares fueran precisas para asegurar que la orden de cesación sea efectiva. Cabe destacar que la demanda habrá de dirigirse contra el propietario y, en su caso, también contra el ocupante de la vivienda si este fuera una persona distinta, como un inquilino.

Consecuencias severas: hasta tres años sin casa

Las sentencias en estos casos pueden ser contundentes y van mucho más allá de una simple multa. Si el fallo judicial es estimatorio, dispondrá la cesación definitiva de la actividad prohibida. Junto a esto, es habitual que se condene al infractor al pago de una indemnización de daños y perjuicios que proceda por las molestias causadas.

Pero la sanción más temida es la que afecta directamente a la propiedad. La Ley de Propiedad Horizontal permite al juez dictar la privación del derecho al uso de la vivienda o local por un tiempo no superior a tres años. Esta medida extrema dependerá de la gravedad de la infracción y de los perjuicios ocasionados a la comunidad. En el supuesto de que el infractor no fuese el propietario, sino un inquilino, la sentencia podrá declarar extinguidos definitivamente todos sus derechos relativos a la vivienda o local, procediéndose a su inmediato lanzamiento. Respetar las normas es, por tanto, la única vía para asegurar la tranquilidad y la permanencia en el hogar.