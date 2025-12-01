Catalunya solo comercializa el 50% de los jabalís que caza y el 90% se vende en el extranjero

La Generalitat sigue poniendo considerables esfuerzos en reducir las grandes poblaciones de jabalí para disminuir los daños en cultivos, su presencia en algunas áreas urbanas y la amenaza que suponen en las carreteras. Sin embargo, tras dos años de acciones para fomentar el consumo de su carne, la mayor parte de los puercos salvajes capturados en Catalunya siguen destinándose a la exportación a otros países.

De hecho, solo una pequeña parte de todos los animales que se cazan cada año en Catalunya llega a consumirse dentro del territorio. Durante la temporada 2024-25 se capturaron 90.607 piezas —63.456 jabalís, 19.437 corzos, 4.486 ciervos y 1.583 gamos—. Pero de todas estas, según datos del Departament d'Agricultura, Pesca i Alimentació a los que ha accedido EL PERIÓDICO, únicamente unas 40.000 entraron en los circuitos de comercialización. Y el 90% de estas piezas se consumen fuera de Catalunya, principalmente en mercados europeos donde la carne de caza está más normalizada. Este último porcentaje ha bajado ligeramente, pero se trata de un cambio poco sustancial.

Las capturas de jabalís, corzos, ciervos o gamos que no se venden se destinan a autoconsumo o se incineran

¿Qué sucede con la otra mitad de capturas que no se venden ni en España ni en el extranjero? "Una parte la consumen los cazadores, tras realizar controles veterinarios en las piezas", detalla Josep María López, subdirector de caza de la Generalitat. Pero una cantidad importante se desecha y se incinera. Esto ocurre por ejemplo con las batidas organizadas por el cuerpo de Agents Rurals para diezmar núcleos poblacionales de una gran abundancia. Para facilitar el manejo de estos restos no aprovechables, la Generalitat mantiene una red de 57 contenedores distribuidos en zonas rurales, con un coste de recogida y eliminación que en 2024 ascendió a 78.807 euros.

Dificultad logística

La conselleria, para evitar que la carne se pudra, subvenciona puntos de recogida donde los jabalís abatidos se guardan en cámaras frigoríficas. Desde allí, el cazador puede pedir un análisis veterinario y quedarse la carne para consumo propio o bien venderla a establecimientos de tratamiento de carne de caza. No obstante, solo hay 10 puntos de venta en funcionamiento.

Siete de ellos se concentran en las comarcas del Ebro y uno en Tarragona, gestionados por sociedades de cazadores y orientados al autoconsumo y al comercio de proximidad. Los otros dos, situados en Osona y el Gironès, trabajan con volúmenes mucho más grandes y destinan la inmensa mayoría de su producción a la exportación, con solo un 10% de ventas locales. A estos hay que añadir tres establecimientos especializados en caza menor. Responsables de estos centros consultados por este diario valoran positivamente el "cambio de posición" del Ejecutivo catalán, pero reclaman más medidas para que más carne de caza se quede en Catalunya.

"Con estos centros, tratamos de dar garantías sanitarias y asegurar la trazabilidad para que se pueda comercializar más género, pero todavía debemos mejorar en la cantidad de carne comercializada", admite López en conversación con este diario. De todas formas, la puesta en marcha de más puntos logísticos depende del "interés privado", advierte el responsable de caza de la Generalitat. Y a día de hoy, la caza no es una actividad que vaya a más.

Solo en 2025, el Govern ha invertido más de un millón de euros en ayudas para dar salida a la carne de jabalí. Pero los resultados no llegan. "Continuaremos con las campañas para fomentar el impulso a estas carnes de caza poco habituales y seguiremos dando ayudas a los cazadores y a las empresas con los puntos logísticos", defiende López. El subdirector de políticas de caza destaca que se ha aprovechado que Catalunya fuese la Región Gastronómica Mundial para dar valor a los productos de caza.

"El problema es que es difícil que la gente empiece a cocinarlos en casa; nos falta cultura culinaria"

"El problema es que es difícil que la gente empiece a cocinarlos en casa; pese a que sea tradicional, nos hemos olvidado de elaborar platos y solo esperamos abrir un sobre y comer", lamenta. "Nos falta cultura culinaria en general y la debemos recuperar", resume.

La Generalitat considera que el desequilibrio entre las piezas capturadas y las comercializadas es un potencial por explotar e invertirá más dinero en que esta carne llegue a los restaurantes pero también a las cocinas domésticas: "La gente ha de saber que estos productos cuentan con controles sanitarios estrictos y un circuito regulado con todas las garantías".

Cambiar el decreto

El recorrido que sigue la carne desde el momento de la captura está organizado por el Decreto 9/2019. Pero desde hace unos mees, esta normativa se encuentra en fase de modificación para "adaptarla mejor a la realidad del sector". Los cambios que se estudia incluir están pensados para disminuir la burocracia y facilitar el día a día de los sectores económicos implicados en la gestión de la carne de caza.

La norma define cómo deben recogerse, transportarse y acondicionarse las piezas de caza destinadas al consumo humano, así como los requisitos de higiene para evitar el riesgo de enfermedades en animales como los jabalís. El control sanitario es uno de los puntos clave, especialmente por la presencia endémica de triquina. Además de los programas para dinamizar el mercado, el Govern mantiene ayudas destinadas a incentivar las capturas de jabalí. El objetivo es doble: reducir la densidad de una especie que en algunas zonas presenta poblaciones muy elevadas y, a la vez, lograr que los animales entren en un circuito de comercialización seguro y de proximidad.