Impacto de la gripe porcina
Comercios y supermercados no registran un aumento de la demanda de carne de cerdo: "Normalidad por ahora"
Peste porcina africana en España, última hora en directo: La UME se despliega en Catalunya por el brote del virus PPA en Collserola
El sector del consumo descarta la subida de precios en el jamón y otros derivados del cerdo por la peste porcina africana
"No estamos teniendo más pedidos de los habituales, bastante normalidad por ahora". Un portavoz de una empresa de distribución de carne de Lleida llama a la calma, asegurando que los casos detectados de fiebre porcina africana en jabalís de Catalunya no han provocado, de momento, una mayor demanda por acopio de las principales comercializadoras.
La creciente preocupación, que ha hecho que varios países hayan paralizado la importación de carne de cerdo española, entre ellps Japón, México o EEUU, tampoco ha llegado a los supermercados españoles, al menos de momento.
"Aquí seguimos teniendo carne de cerdo, no ha habido más demanda", asegura Cristian, trabajador de un supermercado del barrio madrileño de Puerta del Ángel, donde había dispuestos en los frigoríficos varias hileras de carne de cerdo. "Por ahora todo normal", asegura otro carnicero de un mercado cercano.
Así pues, de momento, la enfermedad, que en España no se detectaba desde 1994, pero que ahora llevaba ya un tiempo avanzando por Europa y que es altamente contagiosa entre los animales, ha obligado a bloquear 121 certificados de exportación que estaban ya en trámite para 44 países.
Solo el año pasado las exportaciones del sector porcino supusieron el 19,3% del total exportado en alimentos y bebidas.
