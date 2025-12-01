Vacunación contra la gripe en Catalunya: cómo pedir cita y consultar el calendario vacunal 2025

El calendario de Catalunya especifica qué vacunas se recomiendan, a qué edad y qué enfermedades protegen. Las vacunas recomendadas en el calendario de vacunaciones de Catalunya son gratuitas. El calendario vigente, que es el de 2025, protege contra 16 microorganismos mediante 15 vacunas, según explica la Conselleria de Salut.

La última actualización del calendario de vacunaciones sistemáticas, el año pasado, incorporó dos novedades que ya están vigentes. Por un lado, la introducción de la vacunación anual contra la gripe en niños entre 6 y 59 meses. Por otro, la sustitución de la vacuna contra el meningococo C conjugada administrada a los 12 meses de edad por la vacuna contra el meningococo conjugada tetravalente (A, C, W, Y).

Como cada vez que se actualiza el calendario vacunal, recuerda Salut, las vacunas de nueva incorporación se administran a partir de la entrada en vigor del nuevo calendario y no es necesario administrarlas a las personas que ya han superado el tramo de edad recomendado para recibirlas, excepto en caso de que la situación epidemiológica requiera hacer lo contrario.

Cómo pedir día y hora para vacunarse de la gripe

Desde este lunes, el Departament de Salut de la Generalitat abre la vacunación contra la gripe a todas las personas que deseen inmunizarse y que no forman parte de los grupos de riesgo ya incluidos en las recomendaciones.

Para pedir día y hora para la vacuna de la gripe, hay que solicitarlo preferentemente a través de la app de 'La Meva Salu't. La cita previa también se puede pedir en la web de programación citasalut.gencat.cat o directamente en el centro de atención primaria (CAP) de referencia. Sin embargo, hasta el 5 de diciembre, los CAP también ofrecen horario de vacunación sin cita previa de lunes a viernes de 09:30 a 12:30 y de 16:30 a 19:30.

Puedes descargarte el calendario vacunal de Catalunya en este enlace.