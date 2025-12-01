Un avión con destino Hamburgo aterriza de emergencia en Bilbao tras morir un pasajero durante el vuelo

Un pasajero ha muerto este domingo durante un vuelo de Gran Canaria con destino a Hamburgo. El avión ha aterrizado de urgencia en Bilbao para intentar salvar la vida de un hombre que sufrió un ataque el corazón en pleno vuelo, según ha avanzado 'El Correo'.

Pese al aterrizaje de emergencia, este pasajero -de avanzada edad- ya había muerto antes de tocar tierra y los servicios de emergencia no han podido reanimarle.

Este vuelo de 'Eurowings', con 200 pasajeros, había salido sobre las 16:20 horas y se desvió a Vizcaya sobre las 20 horas después de ser alertado por los demás viajeros de la situación crítica del hombre alemán.

El avión no ha podido retomar su ruta tras este trágico accidente, ya que el aeropuerto de Hamburgo cierra sobre las 12 horas, y los pasajeros han tenido que hacer noche en Bilbao.