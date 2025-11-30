Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sucesos

Tres detenidos por practicar el 'pincharruedas' en Barcelona

Los ladrones reunieron un botín de 40.000 euros con una decena de robos a turistas llevados a cabo este verano

La nueva estrategia de los Mossos eleva a 4.000 los delincuentes que hay en Catalunya con riesgo de reincidir

Los Mossos d'Esquadra han detenido a tres hombres por llevar a cabo diez robos con el método del 'pincharruedas' a turistas en el centro de Barcelona. Los detenidos habían reunido un botín de bolsos, aparatos electrónicos, documentación, tarjetas de crédito y dinero por valor de 40.000 euros, según ha informado la policía catalana en un comunicado este domingo.

Agentes de la Unidad de Investigación de l'Eixample han detenido a tres hombres de entre 43 y 49 años por los delitos de daños y hurto en el interior de vehículos y pertenencia a grupo criminal. Se les atribuyen, al menos, diez robos en el centro de Barcelona que se llevaron a cabo entre el 9 de agosto y el 25 de septiembre, principalmente a turistas de origen asiático.

El día 26 de noviembre los investigadores hicieron un operativo específico que llevó a las detenciones en los distritos de Ciutat Vella y Sants-Montjuïc. En el marco del operativo se intervinieron dos motos que los ladrones utilizaban para cometer los robos.

Los detenidos acumulan un total de 104 detenciones a manos de los Mossos d'Esquadra y otros cuerpos policiales españoles y pasaron a disposición judicial el 27 de noviembre.

El 'pincharruedas' urbano

Los autores de este tipo de delitos pinchan intencionadamente las ruedas de los vehículos –generalmente de alquiler o con matrícula extranjera– mientras el conductor circula o acaba de subir al vehículo después de una breve parada, sea en un semáforo en rojo o en una zona turística.

Cuando la víctima se da cuenta del pinchazo y para a comprobar el estado del vehículo, los ladrones se ofrecen a ayudarle y aprovechan la distracción para llevarse los objetos del interior del vehículo, tales como maletas, bolsos o teléfonos móviles.

Los autores actúan de forma coordinada y utilizan motos o ciclomotores para detectar a las víctimas, cometer el robo y huir del lugar de los hechos. Además, esta modalidad delictiva tiene afectación en la seguridad viaria, ya que a menudo llevan a cabo maniobras arriesgadas, según los Mossos d'Esquadra.

