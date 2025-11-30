Nuevas formas de estudio
'Influencers' para la Selectividad: "Hay que quitar presión por las PAU"
Cada vez más los estudiantes complementan sus apuntes con consejos y contenidos que obtienen en redes sociales
Los creadores de la cuenta de Instagram 'laselectivitat' y el canal de YouTube 'A toda leche' explican su experiencia ayudando al alumnado
Dos alumnas de escuelas del Opus y una de un instituto público, las tres mejores notas de la selectividad en Catalunya
Martí Sosa
La Selectividad —o Proves d'Accés Universitari (PAU) en Catalunya— es una realidad a la que miles de estudiantes de segundo de bachillerato deben enfrentarse año tras año. Y cada vez son más los 'influencers' y creadores de contenido que se dedican a ayudar a los alumnos a enfrentarse a estas pruebas, ya sea ofreciendo ayuda en diferentes asignaturas o dando consejos sobre cómo estudiar. En Catalunya, la convocatoria ordinaria para las PAU del curso 2025/2026 está prevista para los días 11, 12 y 13 de junio del próximo año.
Memes y consejos
Hace cinco años que existe una cuenta de Instagram que está en boca de todos los estudiantes catalanes de segundo de bachillerato: 'laselectivitat'. Àlex Ortí, su creador, la define como "un perfil que está al lado del estudiante catalán y pretende quitarle la presión por las PAU". Es una cuenta que ayuda a los estudiantes en su paso por el bachillerato, especialmente a aquellos que se enfrentan a la selectividad. Lo hace siempre desde un tono humorístico y cercano a los jóvenes. En ella, los estudiantes pueden encontrar desde memes centrados en sus experiencias, hasta una carpeta de Google Drive con apuntes y resúmenes de todas las materias especialmente dedicados a la selectividad.
Ortí —de 23 años y nacido en Sant Boi de Llobregat— considera que su cuenta "ayuda y aporta algo a la sociedad" y es por ello que año tras año consigue "llegar a los estudiantes" y aumentar sus seguidores. También se muestra convencido de que su objetivo principal —ayudar al estudiantado— siempre se cumple y así lo reflejan los cientos de mensajes de agradecimiento que recibe cada curso. "También recibimos desde dudas de estudiantes hasta mensajes de padres preocupados por la selectividad de sus hijos. En los cinco años que llevo gestionando la cuenta apenas he recibido ningún mensaje negativo", afirma Ortí.
Apuntes gratuitos
'laselectivitat' ofrece, entre tantos otros, dos servicios totalmente gratuitos que resultan fundamentales para los estudiantes. El primero, una carpeta de Google Drive con apuntes, resúmenes y exámenes para preparar las PAU. Esta carpeta cuenta con apuntes del propio Ortí y otros proporcionados por alumnos que ya han superado la selectividad "como forma de agradecimiento". El segundo, la creación de grupos de WhatsApp para que los estudiantes —una vez superadas las pruebas— puedan conectarse y conocer a sus futuros compañeros de clase en la universidad.
Estudiar historia "A toda leche"
"A toda leche" es un famoso canal de YouTube dedicado a la historia, que cuenta con una sección especialmente dedicada a los estudiantes de la ESO y de bachillerato. El burgalés Rubén González es la persona detrás del canal y lleva 11 años creando contenido para la plataforma relacionado con la historia. Lo hace siempre acompañándose de ilustraciones, utilizando un tono humorístico, un lenguaje cercano a los jóvenes y una estética e indumentaria de lo más peculiar. "Cuando yo era joven nos ponían en clase los documentales de 'La 2' y eran un tostón. Yo quería romper con eso, mostrando que la historia se puede mostrar con un lenguaje más cercano a los jóvenes", afirma González.
Él considera que a menudo la historia se tilda de "aburrida", porque no se enseña de la manera correcta. "Cuando éramos pequeños nos enseñaban historia con dibujos animados, que eran muy divertidos pero profundizaban poco. De allí se daba el salto directamente a los documentales de La 2, para dormirse. Considero que faltaba algo intermedio, que es mi canal", comenta González. Según él, las fechas no son tan importantes como que "los chavales se enteren de qué va la vaina. Necesitan que se lo explique alguien de su rollo".
"Mis vídeos se comenzaban a proyectar en las clases"
Tras muchos años divulgando sobre historia, González decidió crear una sección de su canal dedicada a explicar el contenido curricular de los estudiantes de ESO y bachillerato acerca de la asignatura de Historia, y posteriormente a Historia del Arte y Literatura. "Me estaba dando cuenta de que mis vídeos se comenzaban a proyectar en las clases. Pensé que si los profesores se estaban apoyando en mi contenido había que ayudarles más. También pensé en ayudar a los estudiantes de bachillerato, que tienen la selectividad a la vuelta de la esquina", explica González.
Reconoce que en el momento de publicar esa sección, estuvo a punto de cerrar su canal, pero fue gracias a estos vídeos que pudo seguir adelante: "La gente se volcó a apoyarme para que siguiera haciendo vídeos y gracias a ello sigo aquí", comenta. "Cuando alguien me para por la calle suele ser para decirme que veía mis vídeos en bachillerato, lo cual me resulta bastante gracioso. Que un vídeo, que hago yo desde mi casa, haga la vida de un estudiante más fácil es muy gratificante", añade.
Aunque sus vídeos de selectividad fueron publicados hace años, explica que cada curso "siguen dando pelotazos en las épocas de exámenes y especialmente durante la selectividad". Rubén explica que ya da por terminada la sección de su canal dedicada a este contenido, pero que seguirá acudiendo a las universidades durante los días de la selectividad para entrevistar a estudiantes y conocer cómo se sienten.
Suscríbete para seguir leyendo
- Joan Ramon Morante, director del IREC: 'No hay suficiente energía disponible para electrificar el 30% del transporte
- Prisión preventiva para Santi Laiglesia por el asesinato de Helena Jubany
- Jordi Puche, maestro: 'Parece que con 12 años los niños se hagan adultos de golpe para ir arriba y abajo en bus y comer a las cuatro de la tarde
- Los Mossos alertan de la 'reinversión' de los que cultivan marihuana: con un gasto de 6.000 euros se obtienen 24.000
- Mercè Conangla, experta en educación emocional: 'Si a los jóvenes prefieren que el Estado les sustente será un campo abierto a las dictaduras
- El sospechoso principal del crimen de Helena Jubany declara este viernes ante el juez acorralado por las pruebas de ADN
- Hallado muerto en un hotel de Barcelona, en circunstancias poco claras, un joven italiano que llevaba días desaparecido: los Mossos investigan las causas
- Solo el 39% de vecinos de Barcelona y el 16% de L'Hospitalet usan el catalán en su día a día