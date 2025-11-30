La cuarta edición del salón del videojuego en catalán, SAGA, bate récords, con 9.000 visitas

Un total de 9.000 personas han asistido desde el pasado viernes hasta este domingo a la cuarta edición del salón SAGA, dedicado al videojuego en catalán, que ha batido récords de participación y ha reunido a 70 expositores entre empresas, clubes y centros formativos.

En su cuarta edición, el salón, organizado por Plataforma per la Llengua con el apoyo de la Generalitat, se ha celebrado en la Farga de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), con una asistencia global de 9.000 personas, mil más que el pasado año.

En la edición de este año se ha elegido como mejor videojuego en catalán a Neva, del estudio barcelonés Nomada Studios, en el que una guerrera acompañada de una loba con poderes mágicos lucha contra una fuerza oscura que lo destruye todo.

La organización ha destacado que este salón se ha consolidado como el punto de encuentro de las comunidades catalanohablantes vinculadas al mundo del videojuego.

Entre los invitados especiales de esta edición ha figurado el FC Barcelona, que ha participado en un videojuego de una liga de leyendas.

La presencia del catalán en los videojuegos hechos en Catalunya ha crecido este año del 64 % al 74 %, según la organización.