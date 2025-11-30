Sabadell y Terrassa empezarán a multar por las ZBE a partir del lunes 1 de diciembre tras una fase sin sanciones

Los ayuntamientos de Sabadell y Terrassa empezarán a multar a los vehículos que no cumplan los criterios medioambientales y que accedan a las zonas de bajas emisiones (ZBE) a partir de este lunes, con el arranque del mes de diciembre. El control de acceso de los vehículos se va a realizar con un sistema de lectura automática de matrículas a través de cámaras instaladas en el perímetro de la zona, que se han implantado con la cofinanciación de los fondos europeos 'Next Generation', tal y como se establece en las restricciones de movilidad que deben aplicar las ciudades de más de 50.000 habitantes.

La ZBE funcionará de lunes a viernes, en días laborables, de 7 a 20 horas. Podrán acceder a la zona centro todos los vehículos que dispongan de la pegatina con el distintivo ambiental de la DGT: etiqueta 0 emisiones (azul), etiqueta Eco, etiqueta C (verde), etiqueta B (amarilla), mientras que aquellos que no los tengan podrán hacerlo fuera de su horario de funcionamiento, y los fines de semana y festivos podrán entrar durante todo el día. Además, dispondrán de hasta 24 días laborables al año para entrar y salir de la ZBE sin restricciones horarias ni realizar ningún trámite específico y se ha establecido un criterio de excepciones para los vecinos de las áreas de las ZBE.

Tras una primera fase sin sanciones para que los usuarios adaptaran sus circunstancias personales, ahora las dos cocapitales del Vallès Occidental afrontan una nueva fase en la implantación de la ZBE en el cual se pueden aplicar multas de 200 euros a los vehículos que incumplan la normativa. Sin embargo, los caminos para llegar han sido diferentes. En el caso de Terrassa, la ordenanza municipal se aprobó inicialmente en marzo de 2024, y entró en vigor dos meses más tarde, en mayo. No fue, no obstante, hasta un después, el 1 de mayo de 2025, que el sistema entró en funcionamiento, eso sí, sin multar. En Sabadell las cámaras y la cartelería se instaló a principios de 2025, y el 15 de septiembre se puso en marcha el sistema de lectura de matrículas.

"Se busca la eficiencia ambiental, mejorar la calidad del aire, para preservar la salud de personas vulnerables, mayores y jóvenes, dado que la ZBE se encuentra en un espacio en el que se concentran muchas escuelas", explica el teniente de alcalde de Territorio de Terrassa, Xavi Cardona. En esta ciudad, este mes de noviembre se ha aprobado ampliar el espacio incluido en el ámbito unas calles más, englobando el entorno contado por el paseo Veintidós de Julio al norte, el parque de Vallparadís al este, la carretera de Moncada y la carretera de Martorell al sur, y la avenida de Àngel Sallent.

La ordenanza de Sabadell restringe la circulación de los vehículos más contaminantes por el núcleo de la ciudad en el área comprendida entre la plaza Catalunya, la ronda Zamenhof, las calles Vilarrúbias, Brujas, Estació, Marquès de Comillas y Latorre; además de la carretera N-150 -en el tramo entre Latorre y la ronda Ponent- y la propia ronda Ponent. El ámbito de la ZBE de Terrassa incluye las calles dentro del área delimitada por el paseo del Veintidós de Julio, el parque de Vallparadís, la carretera de Moncada, la carretera de Martorell, la calle de Faraday y la calle de Josep Trueta. Estas vías mencionadas quedan excluidas como tal de la ZBE.

A partir del día 1 de diciembre los dos ayuntamientos empezarán a aplicar el régimen sancionador por aquellos usuarios que se salten las prohibiciones. Sin embargo, durante este mes no se enviará ninguna multa a nadie. "Al disponer de 24 autorizaciones anuales, nos encontramos con que en diciembre no tiene tantos días laborables", destaca Cardona, algo que conlleva que no se podrá vulnerar la norma para este 2025. Lo mismo ocurrirá en enero, que sólo tendrá 20 días laborables: "Será a partir de entonces que la ciudadanía tendrá que estar alerta con las autorizaciones que se gasta", añade Cardona.

Plataforma operativa

En el caso de Sabadell y Terrassa, ambas ciudades han adoptado la plataforma de gestión de control de acceso a la ZBE que ha desarrollado la Autoridad del Transporte Metropolitano (ATM), que ha confirmado que está plenamente operativa para que los ayuntamientos puedan empezar a proponer sanciones.

Todo el que quiera puede acceder a la página web de la ZBE para consultar los días pendientes que tiene para consumir en cualquier momento del año. En este sentido, estos son datos que el Ayuntamiento de Terrassa está difundiendo entre los usuarios a través de una campaña informativa desde el 3 de noviembre, momento desde el que han recibido unas 200 consultas.

Al inicio de este 2025, sólo cinco de los 23 grandes municipios catalanes obligados a ello están sancionando integralmente en sus ZBE. Estos son la pionera Barcelona; Sant Cugat del Vallès; Sant Boi de Llobregat; Viladecans; y El Prat de Llobregat. Sus correspondientes normas locales estipulan un régimen general de sanciones de 200 euros que pueden llegar a 260 euros en caso de reincidencia. Sant Cugat es un caso excepcional: prevé multas de hasta 500 euros para sanciones muy graves.