La nevada se reactiva por encima de los 1.200 metros en Aran y hace obligatorias las cadenas en dos carreteras
Se necesitan equipamientos especiales en la C-28 en el puerto de la Bonaigua y en la C-142b de acceso al Pla de Beret
ACN
La nevada se ha reactivado este domingo por encima de los 1.200 metros en el Vall d'Aran y hace obligatorias las cadenas en dos carreteras. Se necesitan equipamientos especiales para circular en la C-28 en el puerto de la Bonaigua y en la C-142b de acceso al Pla de Beret, según el Servicio Catalán de Tráfico (SCT).
La nieve hizo acto de presencia a partir de Salardú (Naut Aran) y las cantidades más destacadas de precipitación se registraron en el Lac Redon, con 9,9 litros; Sasseuva, con 4,3 litros; Vielha-Éliport, con 3,6 litros; y la Bonaigua, también con 3,6 litros; según datos de las estaciones automáticas del Servicio Meteorológico de Cataluña (SMC). En la Cerdanya, la nevada ha sido mucho más ligera y ha caído en lugares como la Molina y el collado de Toses.
