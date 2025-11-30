Mas Barcelona
Neus Bonet: “No le pongo caducidad a la radio”
La presidenta de Ràdio Associació de Catalunya reivindica el futuro de la radio frente a la inteligencia artificial y el papel de la mujer en los micrófonos
Ramón Vallés, piloto de Líneas Aéreas: "Cuando aterrizo en Barcelona me encanta comunicar al pasaje nuestro skyline: la Sagrada Familia, el Tibidabo, Montserrat…"
Neus Bonet i Bagant (Barcelona, 1959), periodista, radiofonista, profesora universitaria, ex decana del colegio de Periodistas de Catalunya y que en 2024 fue nombrada Presidenta de Ràdio Associació de Catalunya.
Con un más que solvente pasado en el que ha pasado por Ràdio Salou, Ràdio Reus, COPE Reus, Cadena 13, Ona Catalana i principalmente en Catalunya Ràdio, Neus Bonet tuvo un papel fundamental en el arranque de Catalunya Informació (1992); además durante 11 años fue editora y presentadora del Catalunya matí, en Catalunya Ràdio, además de presentar en la casa otras propuestas informativas y programáticas
Habla desde una dicción perfecta y una contundencia de admirar y, sorbe todo, no duda: “Es que no le pongo caducidad a la radio. Siempre están los gurus que se tienen que cargar un invento para que aparezca otro”.
Los periodistas de radio llevamos años con el rumor, absolutamente infundado, que indica que la radio se apaga: “Ni la tele se ha comido a la radio, ni el video se ha comido a la tele. Eso sí: durante el famoso apagón quedó demostrado que con un transistor de toda la vida con dos pilar podía dar mucha más información que el resto de inventos tecnológicos que no funcionaron”.
Su punto de vista sobre esta marea diaria denominada “inteligencia artificial” es claro: “Hay quienes hablan de la inteligencia artificial como si tuviera vida propia. Y se trata de algo tan sencillo que han creado y que planifican los humanos, que muchos de ellos pertenecen a grandes corporaciones que controlan el algoritmo en el que nos movemos”.
Y sobre la presencia de la mujer en la radio entiende que ha mejorado muchísimo: “Recuerdo haber escuchado a grandes profesionales tener una vez femenina en el programa para dar tan solo la hora”. En fin. Suerte que los tiempos han cambiado.
Dónde ver y escuchar Mas Barcelona
El videopódcast 'Mas Barcelona' se puede ver y escuchar en las principales plataformas: Spotify, Youtube, ivoox, Apple Podcast, Amazon Podcast y Podimo.
Suscríbete para seguir leyendo
- Prisión preventiva para Santi Laiglesia por el asesinato de Helena Jubany
- Jordi Puche, maestro: 'Parece que con 12 años los niños se hagan adultos de golpe para ir arriba y abajo en bus y comer a las cuatro de la tarde
- Los Mossos alertan de la 'reinversión' de los que cultivan marihuana: con un gasto de 6.000 euros se obtienen 24.000
- Mercè Conangla, experta en educación emocional: 'Si a los jóvenes prefieren que el Estado les sustente será un campo abierto a las dictaduras
- Joan Ramon Morante, director del IREC: 'No hay suficiente energía disponible para electrificar el 30% del transporte
- El sospechoso principal del crimen de Helena Jubany declara este viernes ante el juez acorralado por las pruebas de ADN
- Hallado muerto en un hotel de Barcelona, en circunstancias poco claras, un joven italiano que llevaba días desaparecido: los Mossos investigan las causas
- Solo el 39% de vecinos de Barcelona y el 16% de L'Hospitalet usan el catalán en su día a día