Neus Bonet: “No le pongo caducidad a la radio”

Neus Bonet i Bagant (Barcelona, 1959), periodista, radiofonista, profesora universitaria, ex decana del colegio de Periodistas de Catalunya y que en 2024 fue nombrada Presidenta de Ràdio Associació de Catalunya.

Con un más que solvente pasado en el que ha pasado por Ràdio Salou, Ràdio Reus, COPE Reus, Cadena 13, Ona Catalana i principalmente en Catalunya Ràdio, Neus Bonet tuvo un papel fundamental en el arranque de Catalunya Informació (1992); además durante 11 años fue editora y presentadora del Catalunya matí, en Catalunya Ràdio, además de presentar en la casa otras propuestas informativas y programáticas

Habla desde una dicción perfecta y una contundencia de admirar y, sorbe todo, no duda: “Es que no le pongo caducidad a la radio. Siempre están los gurus que se tienen que cargar un invento para que aparezca otro”.

Los periodistas de radio llevamos años con el rumor, absolutamente infundado, que indica que la radio se apaga: “Ni la tele se ha comido a la radio, ni el video se ha comido a la tele. Eso sí: durante el famoso apagón quedó demostrado que con un transistor de toda la vida con dos pilar podía dar mucha más información que el resto de inventos tecnológicos que no funcionaron”.

Su punto de vista sobre esta marea diaria denominada “inteligencia artificial” es claro: “Hay quienes hablan de la inteligencia artificial como si tuviera vida propia. Y se trata de algo tan sencillo que han creado y que planifican los humanos, que muchos de ellos pertenecen a grandes corporaciones que controlan el algoritmo en el que nos movemos”.

Neus Bonet, presidenta de Radio Associació de Catalunya, junto a Sergi Mas / Patricio Ortiz

Y sobre la presencia de la mujer en la radio entiende que ha mejorado muchísimo: “Recuerdo haber escuchado a grandes profesionales tener una vez femenina en el programa para dar tan solo la hora”. En fin. Suerte que los tiempos han cambiado.

